El Cadí Circuit Fer arriba a l’equador amb la Cursa del Pla

Cartell anunciant la Cursa del Pla de Sant Tirs

El Cadí Circuit Fer de curses de muntanya completa la primera meitat d’aquesta edició 2025 amb la tercera edició de la Cursa del Pla, que es disputarà aquest dissabte, el 21 de juny vinent, al Pla de Sant Tirs. El recorregut principal consta de 13 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 800 metres, i també hi ha una caminada popular de 7 km, amb un desnivell de tot just 300 metres. La sortida serà a les 9 del matí i els participants disposaran d’una zona d’aparcament a prop de la zona de sortida i meta. També hi ha l’opció d’aparcar o pernoctar al recinte de MapisaOil, també al Pla de Sant Tirs.

El termini per a apuntar-se ja s’han tancat. S’acceptaran algunes inscripcions d’última hora, just abans de la sortida, però en aquest cas amb un recàrrec sobre el preu inicial. Fins aquest dijous ja hi havia 115 inscrits només pel que fa a la cursa, als quals caldrà sumar els participants de la caminada. La prova compta amb el patrocini de MapisaOil, l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet i la Diputació de Lleida.

Després d’aquesta cita al Pla de Sant Tirs, el calendari de proves del Cadí Circuit Fer fa una pausa i no es reprendrà fins al 3 d’agost, quan es disputarà la ja clàssica Trobada d’Aristot, per a qual ja estan obertes les inscripcions.