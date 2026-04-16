La Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà rebrà la Creu de Sant Jordi

La Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà serà reconeguda amb la Creu de Sant Jordi, una de les principals distincions que concedeix la Generalitat de Catalunya. El Govern català ha anunciat la llista de reconeixements que farà enguany, que inclou 10 entitats i 20 persones. El lliurament d’aquests reconeixements es durà a terme el dimarts, 21 d’abril, a partir de les 19 hores, al Museu Nacional d’Art de Catalunya.
En el cas de la Capella de Santa Maria, l’executiu català ha justificat la concessió “per la seva llarga trajectòria en la promoció de la música i el cant coral a la Cerdanya”. Les altres entitats que rebran la condecoració aquest 2026 són la Universitat de Barcelona, l’Agrupació Coral Flors d’Urgell, la Banda de Música de Benissanet, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, la Fundació Ernest Lluch, la Fundació Pau Casals, el Grup Cultural de la Dona de Solivella, els Pastorets de Calaf i el col·lectiu T’acompanyem.
Pel que fa a les persones que rebran la Creu de Sant Jordi a títol individual, entre els noms escollits per la Generalitat hi ha la dissenyadora Roser Marcè, l’actor Enric Majó, l’actriu Sílvia Munt, la periodista Júlia Otero, l’actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà i els empresaris vitivinícoles Miguel Torres i Ernestina Torelló. Completen la llista Ramon Alberch, Carmen Armengol, Victòria Camps, Maite Carranza, Maria Àngels Domingo, així com Joan Fontcoberta, Salah Jamal, Miquel Martí, Anna Vallès i Ignasi Vila.
D’altra banda, rebran la Creu de Sant Jordi a títol pòstum el cuiner Fermí Puig, l’educador Enric Morist i el teòleg Josep Rius.