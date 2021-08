El nou pla del programa contra les drogodependències mantindrà els controls d’estupefaents a les escoles

Aviat es reactivarà el programa nacional contra les drogodependències on hi intervenen diversos ministeris. En l’àmbit de Justícia i Interior, es mantindran els controls d’estupefaents amb gossos a la porta de les escoles. Pel que fa el consum d’alcohol, el ministre valora positivament els canvis legislatius que van permetre sancionar per la venda o cessió a menors.