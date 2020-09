El Networking Arrela’t a l’Alt Urgell, una eina al servei de l’emprenedoria de la comarca

El proper dia 3 d’octubre tindrà lloc la jornada comarcal de l’Alt Urgell del Networking Arrela’t, en el qual totes aquelles persones que tinguin un projecte que vulguin desenvolupar, podran aprendre com explicar-lo, crear xarxa amb emprenedors i emprenedores de la comarca i realitzar un taller sobre com realitzar un vídeo-peech. La jornada serà dinamitzada per Mariona López de l’empresa de comunicació en valors Waitala.

El Networking s’obrirà a les 9.30 h del matí amb una presentació de la jornada i dels participants, continuarà mitja hora després amb la formació que porta per títol “Identifica la proposta de valor del teu projecte i comunica’l en un Elevator Pith” i amb el taller pràctic “Posa en pràctica el teu Elevator Pitch”. És previst que la jornada acabi a les 13.30 h. El Networking Arrela’t vol ser una eina al servei de l’emprenedoria de la comarca.

Aquest networking s’emmarca en el procés del “Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran” on per primera vegada a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran engeguen una convocatòria de finançament col·lectiu de projectes amb retorn social al territori. Es preveu repartir 48.000€ o més en 6 projectes que s’escolliran, per part d’un jurat independent, en funció de les bases previstes. Per aconseguir aquesta xifra, les administracions complementaran amb un fons públic de 24.000 € les aportacions que prèviament haurà fet la ciutadania a través de la plataforma de micromecenatge Goteo.

Per fer realitat aquest projecte s’obre un procés de 3 fases: les jornades comarcals (com explicar el teu projecte), una jornada virtual de tot l’Alt Pirineu i Aran (com preparar una campanya de micro-mecenatge) i per últim la convocatòria de projectes per cofinançar-se amb el fons Matchfunding a través del micromecenatge. El següent pas d’aquest procés seran les jornades virtuals de l’Alt Pirineu i Aran que seran el proper 17 d’octubre. Tot seguit, s’obrirà la convocatòria de selecció de projectes per al “Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran” on es podran presentar els projectes des del 19 d’octubre i fins el 13 de desembre. Properament es podran consultar les bases a la pàgina web d’Arrela’t.

Totes aquelles persones interessades en participar a la jornada del proper dissabte 3 d’octubre es poden inscriure a través de la pàgina web arrelat.fempirineu.cat fins a dos dies abans que tingui lloc la jornada. Les places són limitades.