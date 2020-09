L’andorrana Clàudia Riera presenta ‘L’ofrena’, que coprotagonitzen Alex Brendemühl i Verónica Echegui

L’actriu andorrana Clàudia Riera ha presentat avui a Cinemes illa la seva última pel·lícula, L’ofrena, dirigida pel realitzador català Ventura Durall i que compta també amb Alex Brendemühl i Verónica Echegui en el seu elenc. Es tracta d’un drama tens, escrit en català i castellà, sobre la Violeta, una reputada psiquiatra que rep una visita inesperada a la seva consulta: la de la Rita, la dona del Jan, un amor d’adolescència de la Violeta.

Clàudia Riera és especialment coneguda pel seu paper de Gina Camps a la sèrie de Televisió de Catalunya Les de l’hoquei, tot i que també ha tingut repercussió per la seva intervenció a Vis a vis: l’oasi (2020). L’actriu ha explicat que per a ella la pel·lícula: “és una pel·lícula tan complexa i tan senzilla com les passions humanes, la culpa, el perdó, l’oblit, la necessitat de ser vistos i compresos i que ens representa com a éssers únics”.

A la presentació de la pel·lícula també ha participat l’actor Josh Climent que juntament amb Clàudia Riera, interpreten a la Violeta i el Jan en la seva etapa de l’adolescència. Climent ha incidit en l’experiència de treballar amb Ventura Durall: “va estar molt bé, va ser una experiència molt bona, fàcil i divertit. És una persona molt natural i molt humana”. Tot seguit, Riera ha afegit: “va ser molt agradable perquè vam tenir un temps previ per a treballar amb ell, per parlar sobre els personatges, per assajar, un treball previ de com eren els personatges en la seva etapa jove i ens va donar molt espai a l’hora d’estar rodant com per poder aportar molt com a actors que creen els personatges”.

També ha intervingut a la presentació a la Jordi Torres, director de Cinemes illa, que s’ha mostrat molt satisfet d’acollir una estrena, que a més de ser una novetat per a la cartellera de Cinemes illa, també ha remarcat el fet que a l’elenc, hi ha una actriu andorrana.

Pel que fa a l’actual situació que viuen els cinemes arran de la crisi per la Covid-19 i el protocol sanitari que està vigent actualment per a espais d’oci com els cinemes, ha puntualitzat: “la gent té moltes ganes d’anar al cinema i d’alguna manera, estem tornant una mica al temps d’abans. Tornen els acomodadors, tornen a mantenir-se molt més temps les pel·lícules en cartellera i els cinemes s’especialitzen en diferents tipus de pel·lícules”.

Ventura Durall, l’autor de la cinta, va rebre el premi Gaudí a la millor pel·lícula documental del 2017 per Alcaldessa. Graduat per l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), va fundar la productora Nanouk Films, i a més de dirigir documentals i obres de ficció, coordina i dirigeix projectes d’àmbit museístic basat en noves tecnologies, com els audiovisuals per al pavelló espanyol de l’Expo Internacional de Yeosu2012 (Korea).

Avui dijous, a dos quarts de nou del vespre, es farà una preestrena de la pel·lícula (amb entrada de pagament) amb la presència de Clàudia Riera. En acabar la projecció, el públic podrà participar si ho desitja en un cinefòrum amb l’actriu. L’estrena la pel·lícula serà demà divendres. La previsió és que estigui una setmana en cartellera.