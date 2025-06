El Moto Club Ben Xops celebrarà, a la Seu, el 10è aniversari de la Matinal Motera

Cartell de la 10a Matinal Motera

El Moto Club Ben Xops Alt Urgell organitza aquest diumenge vinent, 29 de juny, la desena edició de la Matinal Motera, que aplegarà a l’aparcament del Doctor Peiró de la Seu d’Urgell motoristes d’arreu de Catalunya. La trobada, que començarà a les 9 del matí, comptarà amb concerts, sortejos, una exposició de motos, jocs i estands relacionats amb el món de les motocicletes.

L’organització subratlla que la jornada s’adreça a tota mena d’aficionats i a tota mena de motos, com poden ser de carretera, esportives, tot terreny o urbanes. D’altra banda, els actes estan oberts a tota la ciutadania.

Per al sorteig d’obsequis, Ben Xops ha agraït, un any més, el suport que han rebut per part d’un gran nombre de comerços i empreses de la Seu i la comarca. La Matinal també compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu.

Per a més informació es pot contactar amb el correu benxops@hotmail.com. Cal destacar que hi haurà pàrquing gratuït per als assistents.





Sisè aniversari de l’MC Ben Xops

Els actes de celebració arrencaran aquest mateix dissabte, a la nit, amb una festa privada per a membres de l’entitat i dels moto clubs convidats. En aquest cas, les propostes s’emmarcaran en el 6è aniversari de la constitució com a associació dels Ben Xops.