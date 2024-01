El ministre Torres i el conseller balear de Turisme celebren el bon funcionament del vol entre Andorra-La Seu i Palma

Les autoritats andorranes i balears a Fitur (SFGA)

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, participa aquesta setmana en la 44a edició de la Fira Internacional de Turisme (Fitur), que se celebra anualment a Madrid. Enguany, Andorra hi és present amb 17 empreses expositores. La participació andorrana l’encapçalen Torres, l’ambaixador del Principat a Espanya, Vicenç Mateu, el director de Turisme i Comerç, Sergi Nadal, i el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. Aquest dimecres, en el marc de la fira, Torres ha mantingut reunions bilaterals amb representants de les Illes Balears, del Regne Unit i del Paraguai.

En el cas de les Illes Balears, Jordi Torres s’ha trobat amb la presidenta autonòmica, Margalida Prohens, i posteriorment s’ha reunit amb el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzá, amb qui ha analitzat la prova pilot de vol que s’està duent a terme aquesta temporada d’hivern entre Andorra-La Seu d’Urgell i Palma. Torres i Bauzá han celebrat el bon funcionament de la ruta fins al moment i, també, s’han instat a continuar col·laborant en temes de sostenibilitat i economia circular. Unes temàtiques en les quals les Balears són pioneres i referents dins l’Estat espanyol.

Amb el Regne Unit, el ministre s’ha trobat amb l’ambaixador acreditat a Andorra, Hugh Elliott, i el cònsol general a Barcelona, Lloyd Milen, amb qui ha intercanviat impressions sobre l’evolució del mercat anglès –un dels més destacats a Andorra–, així com la recerca de noves vies de col·laboració. Finalment, Jordi Torres i la seva homòloga del Paraguai, Angie Duarte, han analitzat l’aplicació del memoràndum d’entesa signat a l’abril d’ara fa dos anys i han acordat establir un pla d’acció que permeti a ambdós països posar en comú els seus models de governança, estratègia turística i sostenibilitat del sector. La voluntat és intercanviar coneixements en aquests àmbits.

Anit, el ministre Torres ja va participar a la recepció prèvia oferta per Zurab Pololikashvili, secretari general de l’ONU Turisme –l’organització, fins ara anomenada Organització Mundial del Turisme, va canviar justament ahir de nomenclatura per a posar en relleu la seva pertinença dins de les Nacions Unides–. Aquest matí ha estat rebut, juntament amb la resta de ministres presents, pels Reis d’Espanya, que han inaugurat la fira.





Fitur 2024

Aquesta edició de Fitur reuneix en total més de 9.000 empreses i destinacions de 150 països encapçalades per l’Equador, que aquest any participa com a país soci. Pel que fa a l’assistència, s’estima que podrien assolir-se les 250.000 persones, comptant tant el sector professional, com públic general.