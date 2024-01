El 8è Festival del Joc del Pirineu de la Seu se celebrarà durant tres setmanes

Infografia sobre el Festival del Joc del Pirineu (Aj. la Seu)

L’Alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, han presentat aquest dimecres la vuitena edició del Festival del Joc del Pirineu. Barrera ha remarcat que “el joc és cultura, i per això aquesta nova edició del festival se celebrarà no només durant un cap de setmana sinó al llarg de tres setmanes d’activitats a partir del 18 de març per a culminar amb el gran cap de setmana del 5 al 7 d’abril”. L’alcalde de la Seu ha desitjat que sigui “tot un èxit” i ha fet una crida perquè tothom hi vingui a jugar.

Per la seva part, Gemma Tó ha remarcat que “aquest festival va a més, ja que enguany comptem amb la implicació d’una altra entitat com són els Armats de la Seu, i de l’Esplai de la Gent Gran com a nou espai de joc, amb 50 comerços participants amb dues variants del joc dels aparadors enredats i el lliurament del Premis Tabula”. La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica ha afegit que “tot això està fet amb l’objectiu d’implicar a la població perquè la Seu s’hi respiri joc”.





Ricard Ibáñez Ortí, Amic del Joc 2024

Gemma Tó també ha avançat que la distinció Amic o Amiga del Joc d’enguany, que atorga l’Ajuntament urgellenc a proposta de la direcció tècnica del festival, la persona guardonada serà Ricard Ibáñez Ortí, historiador, escriptor de novel·la històrica, traductor i dissenyador de jocs de rol. Se’l coneix, sobretot, per haver estat l’autor dels jocs de rol Aquelarre, primer joc de rol creat i publicat a Espanya l’any 1990, i de Capitán Alatriste, basat en les novel·les d’Arturo Pérez-Reverte.





El festival

La vuitena edició del Festival del Joc del Pirineu se celebrarà al llarg de tres setmanes d’activitats, concretament del 18 de març al 7 d’abril, sent el gran cap de setmana els dies 5, 6 i 7 d’abril. Val a dir que la programació íntegra del festival es presentarà el pròxim mes de febrer.

En la presentació d’aquesta nova edició, Pablo Giménez, un dels responsables de la direcció tècnica del certamen ha volgut ressaltar “la singularitat d’aquest festival, on la ciutat s’amara de joc, on les partides cobren vida, aquest és el seu gran fet diferencial”.

Precisament durant el cap de setmana del 5 al 7 d’abril hi tindran lloc les diferents experiències lúdiques singulars, immersives o amb un toc especial amb attrezzo, animadors professionals i fins i tot amb efectes especials.

Aquestes experiències lúdiques es desenvoluparan en onze zones de joc en onze localitzacions especials de la Seu d’Urgell. Com a novetat d’enguany el festival comptarà amb l’Esplai de la Gent Gran de la Fundació ‘la Caixa’ com a espai de joc. Hi haurà un miler de jocs disponibles i el servei de ludoteca serà dinamitzat per les associacions Ayudar Jugando, Allau, ALC Stronghold i la companyia de jocs l’Anònima.

Val a dir també que en l’edició 2024, el festival compta amb tres patrocinadors generals, cinc patrocinadors associats i col·laboradors i nou entitats expositores.





Presentació del joc ‘Trekking’ de TCFactory

També es comptarà en aquesta vuitena edició amb la presència de diferents editorials dels jocs de taula que exposaran els seus jocs i presentaran les seves novetats. Al respecte, Marc Travé, també membre de la direcció tècnica del Festival ha avançat que es presentarà el joc ‘Trekking’ de TCFactory.





Reformulació dels Premis Catalunya i Gala dels Premis Tabula

Els directors tècnics també han explicat que donat que en la darrera edició es van donar un seguit de situacions que les bases dels Premis Catalunya no contemplaven de manera acurada, aquest any s’ha optat per deixar en suspens els Premis Catalunya durant la present edició. “Aquest parèntesi té com a objectiu reformular-los i que aquest guardó mantingui el seu segell de qualitat”.

Sense cap altra mena de relació, tret del fet de ser tots dos premis jocs de taula i en cap cas incompatibles, durant la vuitena edició del Festival del Joc del Pirineu serà enguany la seu de la gala de lliurament dels Premios Tabula, premis que la crítica especialitzada de jocs de taula atorguen en múltiples categories als millors jocs publicats l’any 2023.





Jocs dels Aparadors Enredats: ‘línies de metro’

Uns 50 comerços de la Seu d’Urgell participaran en aquesta iniciativa amb dues variants: el joc dels Daus infiltrats i el joc Endevina el joc. El joc dels Daus infiltrats, pensat per a infants, consisteix en esbrinar la quantitat de daus amagats als aparadors de diversos comerços de la ciutat, mentre que el joc d’Endevina el joc, pensat per a joves i adults, consisteix en passejar pels diferents aparadors que hi participen i esbrinar el títol del joc que té el nom tapat pel logotip del festival.

Com a novetat també d’aquesta vuitena edició, els diferents recorreguts de joc s’estructuraran en diverses vies, a l’estil de unes “línies de metro”, que rebran el nom de destacades editorials del món dels jocs.





El Joc de Taula: plats amb nom de jocs i cartes com a joc

Durant els dies previs i durant el cap de setmana del festival, diversos restaurants de la Seu d’Urgell variaran la seva carta substituint els noms dels plats per noms relacionats amb noms de jocs de taula o convertint la carta en un joc en si mateixa.

Aquesta ha estat una iniciativa seguida amb entusiasme per part dels restaurants i que ha rebut nombrosos elogis públics i privats per part del públic visitant al festival de fora de la ciutat.





Xifres de la darrera edició del festival

Segons es desprèn de l’estudi elaborat per a conèixer l’abast que va obtenir l’any passat el festival del Joc del Pirineu, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, ha explicat que en la darrera edició hi van participar un total de 8.284 persones.

L’estudi remarca que la passada edició es va obtenir un total de 721.417 euros d’impacte econòmic, un 61% d’impacte directe en l’economia de la ciutat, obtenint 19,8 euros de retorn per euro invertit.

En aquest estudi, elaborat per The Whatsons, també recull que el Festival del Joc del Pirineu destaca pel “bon ambient”, “propostes per a totes les edats” i la “bona organització”.