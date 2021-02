Existeix una flor diferent per a cada ocasió: per a dir “t’estimo“, per a demostrar amistat, per a demanar perdó o fins i tot per a rebutjar a algú. I és que les flors simbolitzen coses. Els seus colors i les seves varietats expressen un o altre sentiment, per la qual cosa no està de més conèixer-los i així decantar-nos cap a una varietat o una altra quan vulguem fer un regal, o simplement quan ens plantegem cultivar-les a casa.

El llenguatge de les flors es diu Florigrafía, i va ser un mètode de comunicació molt utilitzat en l’època victoriana pels enamorats per a enviar-se missatges i expressar uns sentiments que verbalment els era negat.

En l’actualitat aquesta connotació s’ha perdut, però encara queden algunes reminiscències d’aquella època i ens poden ajudar a transmetre el que pensem, sense necessitat d’articular cap paraula.

Descobrim alguns dels significats que amaguen les flors més conegudes:

Rosa vermella: Potser la més popular, és símbol de la passió i de l’amor etern. Ull amb regalar-ne dotze, perquè estarem fent, potser sense saber-ho, una proposició de matrimoni.

Nenúfar: Una de les poques flors que tenen una connotació més negativa. Associat a la fredor i a la manca de sentiments.

Gira-sol: Aquesta és una flor sens dubte molt peculiar, perquè té la capacitat d’anar-se girant en la cerca dels raigs solars. Potser per això, denota vivacitat, alegria i llum.

Dàlia: Sens dubte una de les més adequades per a expressar la gratitud

Margarides: Coneguda en l’àmbit sentimental per utilitzar-la a la recerca de respostes dels nostres dubtes amorosos. És la senzillesa per excel·lència.

Crisantem: Significa eternitat, raó per la que està tan present en els funerals i en els cementiris.

Calèndula: Amb certa connotació de melancolia, record i tristesa.

Tulipa: Amor perfecte i lleialtat. La millor manera d’expressar que el nostre, serà un amor per sempre.

Lliri blanc: En la bíblia apareix com a símbol de la sort. El seu color blanc denota puresa i innocència.

Flor de lis: Representa la Noblesa, d’aquí ve la seva presència en molts escuts d’armes i banderes dels països. Els Borbons, en tenen fins a tres, col·locades dues a dalt i una a baix.

Iris: Ideal per a comunicar bones notícies.

Millor que no et regalin una Bardana, perquè t’estaran intentant dir que s’avorreixen amb tu.

Gardènia: Per a amors secrets.

Mimosa: Convertida en el símbol de les dones. Això és així perquè floreix a principis de març, coincidint amb el dia de la dona treballadora.

Anèmona: Les indicades per a dir “et trobo a faltar”. Però no tan sols associat a la parella, també a qualsevol amic o familiar que tinguem lluny.

Edelweiss: significa coratge, valentia, gosadia. No en va, la van descobrir uns alpinistes a la part alta de les muntanyes dels Alps.