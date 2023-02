El judici dels contrabandistes del Carnaval d’Encamp omple la plaça dels Arínsols

El Judici dels Contrabandistes a Encamp (Comú d’Encamp)

El Judici dels Contrabandistes del Carnaval d’Encamp ha omplert un any més la plaça dels Arínsols deixant escenes plenes d’humor i comicitat. L’acte ha començat pels carrers de la vila amb la persecució de la colla dels contrabandistes, que enguany ha comptat per primera vegada amb integrants dones. Després de diversos intents d’escapolir-se de la patrulla de carabiners espanyols, aquests han estat atrapats amb els farcells i portats a la plaça, on se’ls ha realitzat el tradicional judici.

Damunt de l’escenari el protagonisme ha recaigut sobre el tribunal andorrà, compost pel fiscal i el jutge, i el gran advocat dels pobres, que enguany representava ser el conegut productor musical i compositor Bizarrap.

Pel que fa al cap dels contrabandistes, l’anomenat ‘El Sis Dits’, ha resultat ser l’exfutbolista i empresari Gerard Piqué, i com a testimoni de l’acusació ha aparegut la cantant Shakira. Amb aquests personatges en escena, s’ha fet una versió encampadana de les cançons ‘Pa tipos como tú’ i ‘Quédate’, que han exaltat temes relacionats amb la Comissió de Festes, el comú i altres situacions d’Encamp. També s’ha utilitzat l’humor per a introduir temes nacionals, com les coalicions electorals, i parroquials, com Prada de Moles.

Després de diversos discursos satírics, i gràcies a un feix de bitllets passats de sotamà, el defensor del poble ha aconseguit convèncer al jutge perquè dictés l’absolució dels encausats.

La cònsol major del comú d’Encamp, Laura Mas, ha destacat que un any més “el judici ha estat un èxit, amb sàtira actual i temes polítics, que sempre són ben esperats”. A més, ha destacat que aquest any “s’han fet les lletres noves de les cançons que han sorgit durant la representació, i la veritat és que han treballat molt, des de l’estiu que ho estan preparant”.

Fent un balanç dels primers dies de Carnaval, la cònsol ha remarcat que “està anant tot bé, estem molt contents”. A més, “encara queden moltes activitats per a tots els públics”.

En acabar el judici, els assistents han gaudit d’una botifarrada popular amb les botifarres extretes de la matança del porc que ha tingut lloc aquest matí. Des de primera hora, els voluntaris i voluntàries han preparat 2.000 racions de botifarra blanca i negra.





Demà dilluns es representarà el Ball de l’Ossa, el primer després de la declaració de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

Les activitats de Carnaval continuen aquesta nit, a les 22 h, amb la festa temàtica ‘Love history’, on hi haurà un premi de 250 euros per a la millor disfressa temàtica d’Adult. L’esdeveniment es farà a la sala de festes del Complex i comptarà amb l’actuació del grup de versions ‘Dalton Bang’ i una sessió amb DJ Monjo, DJ J.M. Castells i Sergi Domene. També hi haurà l’entrega de premis del concurs de carrosses i comparses.

De cara a dilluns, a les 15 h hi haurà un passacarrers per la vila amb ‘Xaranga Estrella Band, i a les 16 h, el tradicional Ball de l’Ossa, el primer després de la declaració com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. L’acte es farà a l’aparcament del Prat de l’Areny i, posteriorment, hi haurà el repartiment d’all i oli.

A la tarda, a les 17.30 h, es farà una festa infantil amb karaoke a la sala de festes del Complex, i a les 18 h, ball de tarda per a la gent gran al Casal del Poble amb el grup de versions ‘Euphoria’.

Per a acabar la jornada, a les 22 h començarà la tercera i darrera festa temàtica del Carnaval d’Encamp, la ‘Fluor the sea’, que també comptarà amb un premi de 250 euros a la millor disfressa d’adult. La nit tindrà l’actuació de ‘La Banda Neon’ i una sessió amb DJ Moncho, DJ Mon i Juacko DJ a la sala de festes del Complex.

El programa complet amb totes les activitats de Carnaval es pot consultar a comuencamp.ad.