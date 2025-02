Jocs en català: “Hilo”

Capsa del joc de taula “Hilo” (cpnl.cat)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Hilo”.

En aquest joc de taula familiar cal reemplaçar com més aviat millor les cartes de valor més alt amb cartes més baixes, o eliminar files senceres aconseguint que tinguin el mateix color. Quan un jugador hagi voltejat totes les cartes, la ronda acaba. Guanya el jugador que tingui menys punts al final de la partida.

Hilo és un joc concebut per a que hi prenguin part de 2 a 6 jugadors, la partida pot durar sobre els 15 minuts i està recomanat a partir dels 8 anys. El fabricant és Devir





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística