Artistes de La Xarranca viatgen a Castelló d’Empúries per a participar a la 18a “Ruta de l’Art”

Un col·lectiu d’artistes de l’associació La Xarranca del Principat d’Andorra és present a la 18a edició de la Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries, que s’està celebrant del 10 al 12 d’octubre. Aquesta participació reforça el lligam entre l’art contemporani dels Pirineus i la frontera empordanesa, i aporta noves veus creatives a un esdeveniment ja consolidat. Aquest any, la Ruta de l’Art compta amb més de 150 artistes, distribuïts en 18 espais patrimonials del nucli històric del municipi.
Val a dir que, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha destacat el paper de l’associació La Xarranca com a comunitat convidada a l’edició d’enguany.
Els artistes que representen La Xarranca en aquesta edició són:
- Núria Moreno
- Montserrat Altimiras
- Emma Regada
- Mireia Tarrés Ficapal
- Maria del Mar Garcia
- Mònica Armengol
- Josep Maria Martin Kala
- Mònica Orozco
- Nathalie Launay
Durant el recorregut artístic, aquests creadors i creadores exposaran obres en diferents espais històrics de la vila com el Rentador públic, l’Ecomuseu-Farinera, Casa Sanllehí, Convent de Santa Clara, Jardins del Palau Macelli, Cúria-Presó, Sala Gòtica de l’Ajuntament, entre altres. Així, els visitants podran descobrir com l’art contemporani dialoga amb el patrimoni arquitectònic i les històries del lloc.
El programa oficial de la Ruta inclou:
- Divendres 10 d’octubre: obertura dels espais a les 16:00 h i inauguració oficial a les 20:00 h a la Basílica de Santa Maria, seguida d’un espectacle de foc.
- Dissabte 11 i diumenge 12: exposicions obertes durant tot el dia, amb horaris de visita i activitats complementàries com visites guiades.
La presència de La Xarranca amb aquests artistes significa una oportunitat de mostrar la diversitat artística del Pirineu andorrà al públic de l’Empordà, així com la possibilitat d’establir vincles culturals i artístics entre territoris veïns.