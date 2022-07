El Gran Mestre P Iniyan guanya el 38è Open Internacional d’Andorra d’Escacs

El Gran Mestre de l’Índia P Iniyan (2533 FIDE) ha guanyat el 38è Open Internacional d’Andorra que s’ha celebrat del 24 al 31 de juliol a l’Hotel Panorama, a Escaldes-Engordany i que, després de dos anys sense realitzar-se, ha aplegat 146 jugadors de 22 nacionalitats.

El GM hindi ha assolit 7 punts de 9 gràcies a la victòria en la darrera ronda contra el Mestre Internacional espanyol Pablo Cruz (2433 FIDE), la qual també li ha permès imposar-se al lideratge en solitari que ostentava el GM català Josep Manuel López (2486 FIDE), qui finalment ha quedat segon amb 7 punts per un pitjor desempat. El podi l’ha completat el MI de l’Índia VS Rathanvel amb 6,5 punts.

Pel que fa la resta de premiats, el guardó a la millor jugadora ha estat per a la Mestra FIDE femenina de França Isabelle Malassagne (2042 FIDE) amb 4,5 punts; millor veterà ha estat el MI israelià Mark Berkovich (2324 FIDE) amb 5 punts; el millor local ha estat pel Mestre FIDE Felipe Porras (2340 FIDE) amb 6 punts; i el millor sots18 pel MF d’Israel Yahli Sokolovsky (2386 FIDE) amb 6,5 punts, entre d’altres.

L’organització del torneig ha agraït a tots els col·laboradors i participants a contribuir en fer, un any més, aquest Open Internacional d’escacs que des de fa 38 edicions aplega jugadors professionals i amateurs d’arreu del món i ha expressat la satisfacció i l’esperança de poder tornar a repetir-lo l’any vinent.

Dues victòries de l’equip masculí a les Olimpíades de Chennai i una del femení

En un altre ordre de coses, la selecció andorrana segueix a l’Índia on aquest dilluns es diputarà la quarta ronda de les 44es Olimpíades d’escacs.

L’equip masculí ha aconseguit dues victòries -la primera contra Guyana i la segona contra Sudan del Sud, ambdues per 3 a 1- i una derrota per 1 a 3 contra Armènia, 12è al rànquing inicial, tot i les taules a rivals superiors del GM Lance Henderson (2490 FIDE) contra el GM Gabriel Sargissian (2698 FIDE) i del GM Òscar de la Riva (2424 FIDE) amb el GM Samvel Ter-Sahakyan (2625 FIDE). Demà dilluns la selecció masculina jugarà contra Hong Kong (140 en el rànquing inicial).

Pel que fa a l’equip femení, la ronda de demà s’enfrontarà contra Eswatini (134 al rànquing inicial) contra la qual s’espera que sumi la seva segona victòria. Les jugadores andorranes han aconseguit imposar-se a Bahrain per 3 a 1 i han perdut contra rivals més forts com la República Txeca -on cal destacar les taules d’Ariadna de la Riva (1649 FIDE) contra la Gran Mestra femenina Joanna Worek (2280 FIDE)- i Bolívia per 1 a 3 tot i la victòria d’Andrea Henderson (1962 FIDE) a la Mestra Internacional femenina Daniela Cordero (2005 FIDE).