El GPD recull les aportacions dels representants empresarials i socials sobre la llei del permís de naixement igualitari

El Grup Parlamentari Demòcrata (GPD) ha mantingut els darrers dies diverses reunions amb els representants del teixit empresarial i social del país, en el marc del treball parlamentari sobre el Projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre les dones i homes en l’àmbit laboral, entrat a tràmit pel Govern a inicis d’octubre i que, ara, es troba en període de presentació d’esmenes. Es tracta del text que permetrà instaurar a Andorra, per primera vegada, permisos de naixement igualitaris entre homes i dones, per a afavorir la conciliació laboral i familiar i avançar cap a una societat menys estereotipada i més igualitària, sense diferències de gènere.
Les reunions de treball s’han fet amb la Cambra de Comerç (CCIS), amb la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i amb l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), pel que fa als representants empresarials, i amb l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) i Acció Feminista, pel que fa a les associacions de dones. Per part del Grup Demòcrata hi han assistit els consellers generals Salomó Benchluch, Meritxell Alcobé i Carol Puig (membres de la Comissió Legislativa de Socials), i la consellera general Berna Coma (que va treballar a l’anterior legislatura la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes).
El Grup agraeix les propostes i aportacions fetes en el marc d’aquestes reunions, les quals ja s’estan valorant i seran tingudes en compte en el treball d’elaboració d’esmenes. També el to constructiu mostrat i el treball previ d’anàlisi de la llei que han fet els assistents.
La voluntat del GPD és, com estableix la llei, assolir un text que garanteixi els permisos igualitaris de 20 setmanes, partint d’una transició esglaonada en el temps, que no comprometi les finances públiques i permeti una adaptació progressiva la qual tingui en compte, a la vegada, el teixit empresarial, les reivindicacions socials i la igualtat.