Canvis de temps a la vista per a les properes hores

Segons el Servei Meteorològic Nacional (SMN) l’acostament del front atlàntic està fent augmentar la nuvolositat durant la jornada d’aquest dimecres. A partir de la nit, el desplaçament de la depressió al Mediterrani deixarà precipitacions generalitzades que poden arribar a ser intenses i tempestuoses dijous al matí, amb neu en cotes altes. Per aquest motiu s’ha activat l’avís groc.
L’episodi de demà dijous es dividirà en dues parts: una al matí, amb precipitacions intenses, possibilitat d’activitat elèctrica i neu a partir dels 1.700 metres i, una altra a la tarda, amb atenuació de les precipitacions i lleuger i progressiu repunt de la cota de neu als 2.000 metres.
Després d’una pausa el divendres, de cara al dissabte un altre front afectarà el Principat d’Andorra. Les quantitats de precipitació i neu encara són incertes, segons apunta el Servei Meteorològic Nacional.