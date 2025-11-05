Canvis de temps a la vista per a les properes hores

Mapa del temps on es constata l’arribada del front (Meteo France)

Segons el Servei Meteorològic Nacional (SMN) l’acostament del front atlàntic està fent augmentar la nuvolositat durant la jornada d’aquest dimecres. A partir de la nit, el desplaçament de la depressió al Mediterrani deixarà precipitacions generalitzades que poden arribar a ser intenses i tempestuoses dijous al matí, amb neu en cotes altes. Per aquest motiu s’ha activat l’avís groc.

L’episodi de demà dijous es dividirà en dues parts: una al matí, amb precipitacions intenses, possibilitat d’activitat elèctrica i neu a partir dels 1.700 metres i, una altra a la tarda, amb atenuació de les precipitacions i lleuger i progressiu repunt de la cota de neu als 2.000 metres.

Després d’una pausa el divendres, de cara al dissabte un altre front afectarà el Principat d’Andorra. Les quantitats de precipitació i neu encara són incertes, segons apunta el Servei Meteorològic Nacional.

