Visita institucional dels síndics a Escaldes

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han fet una visita institucional, aquest dimecres al migdia, a Escaldes-Engordany acompanyats pels cònsols de la parròquia, Rosa Gili i Quim Dolsa. La jornada ha començat amb una reunió a Casa Comuna en què tant els síndics com els cònsols s’han posat al dia de temes d’interès comunal i nacional. Posteriorment, ha començat la visita a la parròquia pròpiament dita que, en aquesta ocasió, s’ha centrat en la part alta d’Escaldes.
La primera aturada ha tingut lloc a l’exposició sobre l’antic Egipte ‘Del néixer i al renéixer’ que des de fa uns dies es pot visitar al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE). La mostra conté peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona i es podrà visitar fins al 21 de febrer de 2026.
Posteriorment, els síndics generals han recorregut el passeig del projecte Caldes i han pogut conversar amb Samantha Bosque que està pintant els dos murals de gran format que es poden observar a la zona i que simbolitzen un homenatge als antics safareigs.
El recorregut per la part alta d’Escaldes ha finalitzat a la reformada Borda Gabriel, un projecte de gran valor arquitectònic i patrimonial que, a més, s’ha acompanyat de treballs per a arreglar i ampliar la placeta de l’Obac i el camí de la Plana. Actualment, acull del Departament de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany.