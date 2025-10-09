Èxit de les jornades presencials organitzades per FGC, l’RFEDI i l’FCEH per a la innovació en esports de neu i la seguretat

Les jornades professionals de preparació, seguretat i innovació a pistes organitzades per la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), FGC i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) han iniciat el seu camí amb un gran èxit de participació. La qualitat dels ponents que han desenvolupat conceptes al llarg d’aquests simposis ha estat excel·lent, amb grans figures i referents de la indústria dels esports d’hivern entre clubs, federacions autonòmiques, personalitats i estacions d’esquí.
Dimecres, 8 d’octubre, la formació va començar amb la conferència del director general de l’RFEDI, Olmo Hernán, en què es va parlar sobre la nova era que viuen els esports d’hivern amb els seus reptes i oportunitats. Va continuar el director tècnic de FGC Turisme, Xavier Perpinyà, tractant aspectes vinculats a la competició i als estadis permanents. Noms com Maria José Rienda, directora d’activitats de muntanya a Sierra Nevada; David Campà, responsable de seguretat d’FGC Turisme; Pol Sánchez, cap de pistes de La Molina; o Martín Begino, responsable de Pistes Cerro Castor (ARG), van oferir la seva visió sobre la gestió i coordinació de pistes d’entrenament i competició. Finalment, pel que fa a la seguretat en aquest àmbit, Jordi Pujol i Juli Selma, homologadors de la FIS, van explicar les claus per a poder oferir traçats en condicions òptimes per als esportistes en totes les especialitats.
Aquest dijous, 9 d’octubre, s’han tractat aspectes vinculats al màrqueting, salut, ciència i tecnologia. Els doctors Diego García-Germán i Daniel Brotons, especialitzats en traumatologia esportiva i medicina de l’educació física, han mostrat la importància de saber actuar en cas d’accident, ja que és tan fonamental com la pròpia prevenció de lesions. D’altra banda, s’han comentat els tipus de preparació de pista segons categoria i nivell per part d’Ángel Calero, director tècnic de l’RFEDI, i l’homologador FIS Jordi Pujol. Sobre aquest punt, s’ha aprofundit en com es pot aplicar la ciència i la tecnologia a les pistes de competició de la mà de David Campà, Víctor Torrecillas, Cap de Departament d’Activitats a Sierra Nevada, i Jesús Agustín, d’Activitats del Grup Aramón. Les sessions han conclòs amb Jaime Gil, responsable de preparació física de la RFEDI, i Olmo Hernán, sobre com pot dur-se a terme aquesta innovació i tecnologia enfocada als esportistes, tècniques que ja s’han començat a utilitzar en els equips estatals durant aquest mateix estiu amb grans resultats.
El president de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, May Peus España, destaca que “només el fet d’estar dues jornades aquí amb estacions d’esquí, clubs, entrenadors d’esquí, gestors i dirigents de la neu diu molt del seu gran potencial, que esperem que no siguin les últimes. Segur que tot el que s’ha debatut en elles serà transmès de manera transversal, a la pista, al dia a dia de l’entrenament, en pro de la seguretat dels esportistes. Són ells els que es beneficiaran que, cada vegada, les coses es facin millor en tot el que té a veure amb els entrenaments i la competició.”
Per la seva banda, el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz, assenyala que “estem impulsant esdeveniments d’alt nivell a les nostres estacions per a demostrar que tenim capacitat organitzativa i de dinamització del territori. Per això, calen coneixements en seguretat, i si som capaços de generar aquests esdeveniments amb èxit, milloraran també les nostres instal·lacions per al públic general practicant dels esports d’hivern. La millora en la formació i el coneixement ens potencia per a generar esdeveniments esportius d’alt nivell al territori i la gestió de les nostres estacions. Tenir aquesta aliança entre les federacions espanyola i catalana i Ferrocarrils posa de manifest que tots estem implicats en l’objectiu d’acollir aquestes competicions d’alt nivell.”
David Samper, president de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, confirma que “han estat unes jornades de gran professionalitat, amb la participació dels millors tècnics esportius i experts de les estacions d’esquí. El gran èxit d’aquest projecte ha residit en l’empatia i la col·laboració entre els tècnics de clubs i federacions i els professionals de les estacions. La posada en comú de coneixements tècnics i de seguretat ha permès identificar i compartir les necessitats de cada equip de treball. A partir d’ara, estem convençuts que les decisions d’ambdós grups seran millor compreses i valorades, gràcies al coneixement mutu de les particularitats que hi ha darrere de cada decisió.”
Finalment, en concloure les conferències en aquest Espai Provença, s’ha dut a terme un reconeixement a un total de 35 tècnics esportius amb 25 anys d’experiència per la seva trajectòria professional en l’impuls dels joves talents i de la pròpia indústria dels esports d’hivern, a proposta de les Federacions Autonòmiques.
El secretari general del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Abel Garcia, ha format part de l’acte de cloenda concretant que “vull agrair a l’equip de Ferrocarrils de la Generalitat el treball conjunt que està duent a terme pel esport i pel territori. Partim d’una molt bona base, però cal mirar cap al futur, i crec que jornades com aquesta, en què hi ha formació i innovació, mostren el camí. Volem fer un pas endavant en la tecnificació i l’alt rendiment, ja que, com diu el conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, el més important és posar l’esportista al centre.”
Després d’aquestes jornades presencials, es farà una formació en línia específica durant el mes de novembre de 2025, en què es tractaran temàtiques relacionades amb la preparació de les pistes d’esquí, tecnologia del trepitjat de pistes i casos pràctics, tots vinculats als estadis competitius.
Finalment, com a pràctica addicional, es durà a terme un exercici tècnic a peu de pista en una de les estacions hivernals de FGC amb l’objectiu d’aplicar tots els coneixements adquirits durant aquest projecte, tant a les jornades presencials com a les telemàtiques.
Aquesta col·laboració busca donar un nou impuls als esports de neu amb l’objectiu principal d’atraure competicions d’alt nivell a les pistes d’esquí del panorama nacional espanyol, com és el cas de les gestionades per FGC, i millorar les pràctiques i la seguretat a pista.