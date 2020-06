El Govern lliura a la Cambra de Notaris els instruments notarials digitalitzats de Josep Estañol

El Govern d’Andorra i l’ex notari Josep Estañol Cornella van signar el passat 2 de juny un conveni pel qual s’acorda la cessió de manera gratuïta dels instruments notarials per ell atorgats, digitalitzats i corresponents al període comprès entre el 1998 i el 2017, per tal que siguin lliurats a l’Arxiu General de Protocols, que gestiona la Cambra de Notaris. La mateixa Cambra esdevindrà la responsable de la seva custòdia, de la gestió del seu contingut i de vetllar per la confidencialitat de les dades que s’hi contenen.

El Govern agraeix aquesta donació, atès que representa un important estalvi de temps i de recursos. En efecte, es tracta d’una eina de gestió documental eficient que es pot integrar immediatament en els sistemes amb els quals treballa la Cambra de Notaris des que l’Estat va finalitzar la digitalització dels protocols dels notaris que exercien les seves funcions amb anterioritat al 1998. De fet, avui mateix ja s’ha fet el lliurament corresponent a la Cambra de Notaris