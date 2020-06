L’Arxiu Nacional celebra el Dia internacional amb una mostra virtual per apropar-se a la ciutadania

L’Arxiu Nacional d’Andorra organitza i impulsa l’exposició virtual ‘Quan el present esdevé història (1975-2020). L’Arxiu com a garantia de futur’. Aquesta és la proposta que l’entitat ha plantejat per celebrar aquest proper 9 de juny el Dia internacional dels arxius. La mostra vol ser una reflexió sobre què és una institució d’arxius i fa un breu repàs de la història de l’Arxiu Nacional, els fons documentals que custodia i la feina que s’hi fa; tot d’una manera molt visual i amena, tal com permeten les eines tecnològiques, en aquest cas la plataforma Storymaps.

L’exposició, que serà accessible a partir del mateix dia 9 de juny al web de l’Arxiu, s’estructura en tres grans blocs dividits per tres preguntes: ‘què és l’Arxiu’, ‘què hi ha a l’Arxiu’ i ‘què fem a l’Arxiu’. En aquests tres apartats de la mostra virtual s’expliquen els objectius i funcions de la infraestructura pública; es presenten els fons documentals que s’han declarat com a bé d’interès cultural (BIC) i alguns dels documents més emblemàtics que es custodien a l’Arxiu i, finalment, també s’expliquen quins tractaments es fan a la documentació i les accions que du a terme per donar a conèixer el patrimoni documental que custodia.

Aquesta exposició vol donar a conèixer quina és la funció de l’Arxiu actualment i els seus reptes de futur, i que tothom pugui passar una estona agradable coneixent-lo millor. Podreu trobar la mostra al nostre web: https://www.cultura.ad/arxiu-nacional-d-andorra.