El PS torna a interposar una demanda d’empara a Sindicatura per obtenir la informació de BPA

Des del Partit Socialdemòcrata es considera que “la societat de dret privat BPA, però de titularitat pública en ser filial al 100% de l’ens públic AREB, no pot escapar-se de l’aplicació de la Llei General de Finances Públiques ni de la Llei del Tribunal de Comptes, així com de la funció de control que té encomanada el Consell General”. Així ho exposa el Grup Parlamentari Socialdemòcrata, que ha demanat l’empara per tal que a través del Síndica General es requereixi de nou al Govern perquè doni just compliment i resposta documentada a les demandes d’informació i preguntes escrites demanant el lliurament d’informació sobre els comptes que va formular el grup parlamentari el novembre de 2019.

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Joaquim Mirò, ha denunciat que són “comptes que han estat dipositats en el registre de societats corresponent als exercicis que van del 2014 al 2019. Recordem també que BPA és una societat privada de titularitat pública. Al mateix temps, recordem que BPA està sotmesa a l’aplicació de la llei general de finances públiques i a la llei del tribunal de comptes“.

A la seva demanda, Mirò exposa que, fins ara, “Govern sempre havia denegat les meves demandes al·legant el caràcter reservat de la informació relativa a la BPA. No obstant això, el caràcter reservat cessa des del moment en què els interessats facin públics els fets als quals es refereixen les dades, els documents i les informacions”. Els socialdemòcrates tornen a rebutjar el secretisme entorn el cas BPA i sobretot al nivell de l’AREB. “Costa d’entendre que una societat s’hagi gastat 15 milions d’euros públics i se’ns digui que continua sent privada”, declara el Conseller General.

Els socialdemòcrates insisteixen que la constitució no és una simple declaració d’intencions ni un programa polític: és la norma suprema de l’ordenament, i dins els seus principis està la transparència. En aquest sentit, el conseller ha volgut tornar a aclarir que “només demanem un exercici de transparència amb un dels temes més preocupants dels darrers anys, com ha sigut el cas BPA”.El PS torna a interposar una demanda d’empara a Sindicatura per obtenir la informació de BPA que Govern es nega a donar