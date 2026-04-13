Alt Urgell: Presentació de sol·licituds per a optar a les subvencions per al pagament de l’habitatge per a persones que tinguin 36 anys o més

A partir d’aquest dimarts, 14 d’abril, a les 09.00 i fins el dijous 30 d’abril a les 14.00hores restarà obert el termini per a poder presentar les sol·licituds per a optar a les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones que tinguin 36 anys o més. Es recomana realitzar la sol·licitud per via telemàtica, ja que se solapen dues convocatòries i tenen prioritat el col·lectiu de gent gran.
Presencialment es podrà fer segons disponibilitat d’agenda, al Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu. En aquest darrer cas, cal demanar cita prèvia al telèfon del consistori 973 35 00 10 o mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament: https://links.laseu.cat/ajutlloguer.
Poden sol·licitar aquest ajut les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin 36 anys o més, i que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.
A la demarcació de Lleida, l’import màxim del lloguer mensual o preu de cessió és de 600€, i en els supòsits d’habitació és de 300€.
Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900€.
