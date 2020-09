El Govern decreta noves restriccions per frenar els contagis de Covid19

Des del passat divendres s’han diagnosticat 117 nous casos de Covid-19. Ja són 806 els casos en aquesta segona onada i 429 estan en actiu. N’hi ha 8 d’hospitalitzats, dos d’ells a la Unitat de Cures Intensives. Són algunes de les dades que han portat el Govern a decretar noves restriccions per frenar els contagis i evitar, d’aquesta manera, un eventual col·lapse del sistema sanitari. A part de l’ús obligatori de la mascareta, per limitar els contactes socials es prohibeixen les reunions familiars de més cinc persones en nucli convivent -evidentment queden excloses les famílies més nombroses-, a les celebracions tipus boda o bateig el màxim d’assistents és de 10 persones, es tanquen els parcs infantils, es cancel·len les activitats dirigides dels centres esportius i es limiten a dos les persones que poden seure en una mateixa taula en un bar i a cinc en un restaurant.

Per anunciar i explicar les noves mesures han comparegut el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que han assegurat que es tracta de mesures “ponderades i reflexionades”, en paraules d’Espot, que ha insistit que al darrera hi ha un raonament científic i sanitari.

El decret amb les noves mesures entrarà en vigor aquest dimarts 22 de setembre i té una durada inicial establerta de 15 dies, prorrogables en funció de l’evolució de la pandèmia. Les mesures decretades tenen la voluntat “d’anticipar-se i ser previsors per no arribar a col·lapsar el sistema sanitari, preservar els llocs de treball i minimitzar la propagació del virus”, ha assenyalat el cap de Govern. En tot cas, Espot ha puntualitzat que “la pressió sobre el sistema sanitari no és preocupant, però cal prendre noves mesures”.

De manera paral·lela i per complementar les noves mesures, es reforçarà seguiment per part del Cos de la Policia i dels cossos d’inspecció de l’administració per garantir el compliment de les indicacions decretades. Espot ha recordat que el teixit econòmic “té tot el suport de les institucions per fer complir les normes” i ha afegit que, a la vegada, “el Govern estarà amatent a les conseqüències econòmiques que se’n puguin derivar de les mesures”.

Actualització sanitària de la COVID-19

Quant a l’actualització sanitària, Joan Martínez Benazet ha informat que actualment s’acumulen un total de 1.681 casos de coronavirus SARS-CoV-2 diagnosticats des de l’inici de la pandèmia. A hores d’ara es comptabilitzen 1.199 casos recuperats (35 més des de divendres, quan es va realitzar la darrera actualització). Les defuncions amb Covid-19 es mantenen en 53.

Martínez Benazet ha explicat que la taxa de reproducció se situa en 1,45, i això fa que la pandèmia segueixi creixent. Les mesures decretades tenen l’objectiu de reduir aquesta taxa per sota d’1.