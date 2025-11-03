El Govern comparteix amb el sector ramader el pla de vacunació per a fer front a la dermatosi nodular contagiosa

El Govern ha fet un nou pas per a prevenir i protegir la cabana ramadera del país enfront de la possible arribada al país de la malaltia de la dermatosi nodular contagiosa (DNC). El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha compartit aquest dilluns a la tarda amb el sector ramader del país el pla de vacunació i control que ha dissenyat el Ministeri per a l’administració de les vacunes per a prevenir la malaltia, que s’ha detectat en diverses regions d’Europa (Alps francesos i italians) i, darrerament, a Catalunya.
Aquest nou pas preventiu s’ha pres pocs dies després que el Govern decretés diverses mesures dirigides a minimitzar el risc d’importació del virus al territori nacional. “Ens avancem en l’administració de la vacuna per responsabilitat, per a protegir la cabana bovina del país i assolir en el millor termini possible, un grau d’immunitat de grup de la cabana bovina a tot el territori nacional, ja que detectar un cas tindria greus conseqüències per a tot el sector”, ha explicat Casal. Una mesura que el sector ramader present a la reunió, a través de l’Associació de Pagesos i Ramaders (APRA) ha valorat de forma molt satisfactòria.
L’objectiu d’aquesta i de qualsevol altra mesura és mantenir el país lliure de dermatosi nodular contagiosa, segons Casal. En aquest punt, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha matisat que a Andorra no s’ha detectat cap animal malalt que hagi manifestat símptomes clínics que puguin ser compatibles amb una possible sospita de la presència del virus i, per consegüent, de la malaltia.
Tal com s’ha explicat durant la reunió, la campanya de vacunació es preveu iniciar-la la setmana que ve, és a dir, durant la setmana del 10 de novembre. Es prioritzarà l’administració de les 1.500 primeres vacunes a tots els animals en edat reproductiva (≥ 2 anys d’edat); els animals de recria (≥ 1 i < 2 anys d’edat); i tots els animals que es trobin a l’engreix. La vacuna que s’administrarà conté només una única dosi i la protecció completa de l’animal s’assolirà 21 dies després de la injecció. Així, es farà un registre vacunal de totes les dosis que s’administrin.
A més, el Govern també treballa per l’adquisició de 2.000 vaccins més complementaris, per tal de disposar d’un estoc nacional suficient per a poder vacunar els caps que no s’hagin vacunat durant aquesta primera fase i, també, per a aquells vedells que neixin durant aquest hivern 2025-2026 i durant la primavera del proper any.
La reunió també ha servit per a compartir amb el sector algunes recomanacions i consells a tenir en compte per a contribuir a minimitzar el risc d’infecció del bestiar i la seva potencial propagació a altres explotacions ramaderes.
La dermatosi nodular contagiosa és una malaltia del bestiar boví causada per un virus ADN de la família Poxviridae del gènere Capripoxvirus. És una malaltia inclosa en la llista de malalties infectocontagioses de l’Organització Mundial de la Salut Animal (OMSA). Es propaga, principalment, per picades d’insectes hematòfags i per vectors, contacte directe entre els animals i pels moviments internacionals de bestiar.
És una malaltia que no es tramet als humans, sigui per contacte amb els animals o, fins i tot, pel consum dels productes derivats, però que és considerada d’importància econòmica perquè causa una davallada molt important de la producció. A Andorra, la detecció i confirmació d’un cas implicaria la restricció de moviments d’animals a tot el país.