El Govern aprova els decrets per a donar cobertura a les ajudes de suport al teixit econòmic i del transport del Pas

El Consell de Ministres ha donat llum verda, aquest dimecres, als decrets que permeten donar cobertura legal a les ajudes anunciades per l’Executiu fa uns dies per tal de donar suport i acompanyament al teixit econòmic i del sector del transport del Pas de la Casa, afectats pel tall de l’RN-20 a causa de l’esllavissada en territori francès que es va produir el passat 31 de gener. En concret, el Govern ha aprovat dos decrets, un per a cobrir totes les ajudes de caràcter econòmic i, l’altre, per a donar cobertura als descomptes de les tarifes elèctriques.
Tal com ha destacat el ministre Portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el primer paquet de mesures és “l’actuació urgent, específica i proporcionada, orientada a mitigar l’impacte econòmic derivat de la interrupció dels fluxos habituals de persones i mercaderies”. Així, té per objectiu “preservar la continuïtat de les empreses afectades i contribuir a sostenir-ne la facturació, el funcionament ordinari i l’equilibri financer mentre persisteixi la situació extraordinària. El nostre suport al Pas de la Casa hi ha sigut des del primer dia”, ha apuntat.
Així, els decrets tenen efecte per als col·lectius següents: les persones físiques o jurídiques que exerceixin el comerç, que tinguin com a activitat el comerç a l’engròs i al detall, reparació de vehicles i motocicletes, l’hostaleria o activitats administratives i serveis auxiliar, i tinguin la seva adreça d’activitat comercial al Pas de la Casa; les persones físiques o jurídiques que exerceixin el comerç, que tinguin com a activitat el comerç a l’engròs i que acreditin una vinculació econòmica directa amb establiments ubicats al Pas de la Casa; les persones que utilitzin el bus entre l’Hospitalet i el nucli del Pas de la Casa o Andorra la Vella; els transportistes de mercaderies i els transportistes de viatgers, titulars de vehicles amb targeta de transport vigent, que efectuïn transports entre Andorra i França i els petits comerços que exerceixin una activitat comercial amb domicili al Pas de la Casa.
Els dos decrets –on es recull tota la documentació necessària que cal presentar per a poder sol·licitar cadascun dels ajuts– es publicaran aquest dijous en un BOPA extra i seran d’aplicació a partir del divendres.
Decret amb mesures econòmiques
Així, el primer text aprovat avui dimecres és el Decret de mesures urgents per a ajudar a pal·liar els efectes econòmics derivats del tall de la carretera RN-20 com a conseqüència d’uns esdeveniments naturals de caràcter imprevisible. Aquest decret contempla les ajudes a la CASS, de caràcter fiscal, de transports i dels petits comerços.
Entrant al detall, el decret especifica que les empreses del Pas de la Casa podran demanar l’ajut per a fer front a la cotització de la CASS corresponent a la part empresarial dels salaris dels treballadors si es compleixen un dels dos requisits següents:
- Si es justifiquen pèrdues d’entre un 25% i un 50% inferiors respecte del mateix període de l’any anterior, es pot sol·licitar una ajuda equivalent al 50% de la cotització a la CASS.
- Si es justifiquen pèrdues de més del 50% respecte del mateix període de l’any anterior, es pot sol·licitar una ajuda del 100% de la cotització a la CASS.
A més, els titulars de comerços que exerceixin l’activitat per compte propi i que acreditin la reducció d’ingressos també podran reclamar una reducció de la cotització a la CASS en els següents supòsits:
- Si es justifiquen pèrdues d’entre un 25% i un 50% inferiors, es podrà sol·licitar una ajuda equivalent al 50% de la part proporcional a la cotització de la CASS que es pagaria en cas de ser treballador assalariat.
- Si es justifiquen pèrdues de més del 50%, es podrà sol·licitar una ajuda equivalent al 100% de la part proporcional a la cotització de la CASS que es pagaria en cas de ser treballador assalariat.
La sol·licitud d’aquest ajut es podrà demanar de forma mensualment i un cop s’hagi fet efectiu el pagament a la CASS o mitjançant una única sol·licitud un cop restablerta circulació de la carretera. Totes dues s’hauran de fer través de la Seu Electrònica (www.e-tràmits.ad). Per tal de garantir el millor control dels diners públics, si de la documentació presentada es desprèn que el marge d’explotació de l’exercici 2026 ha estat superior al marge d’explotació de l’exercici 2025, l’empresa beneficiària haurà de reintegrar la totalitat dels imports percebuts en aplicació de les mesures d’ajut a la cotització de la CASS i a la tresoreria dels petits comerços.
El decret també contempla la possibilitat que les empreses del Pas de la Casa puguin demanar l’ajornament o el fraccionament de l’IGI. Aquesta mesura té un caràcter d’aplicació immediata i correspon als períodes de liquidació que comprenguin els dies en els quals la carretera francesa RN-20 hagi estat tancada. Els possibles beneficiaris han de presentar les sol·licituds d’ajornament o fraccionament al Departament de Tributs i Fronteres del Ministeri de Finances.
A més, el decret aprovat aquest dimecres pel Govern també té en compte els petits comerços. Així, aquelles empreses de tres o menys treballadors i amb una xifra anual d’ingressos inferior a 200.000 euros podran demanar un avançament reintegrable al Govern per a fer front a les necessitats de tresoreria. Aquesta ajuda serà de caràcter mensual equivalent al resultat mensual negatiu que resulti de la diferència entre els ingressos i les despeses d’explotació. Es podrà atorgar un màxim de 5.000 euros per mes. Aquest import cedit pel Govern s’haurà de reemborsar en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la publicació del decret d’obertura de la carretera.
Finalment, i pel sector del transport, el decret contempla que els transportistes de mercaderies i els transportistes de viatgers que efectuïn transports entre Andorra i França que es vegin alterats pel tall de circulació de la carretera francesa RN-20 podran sol·licitar un ajut directe de 200 euros pel conjunt del recorregut d’anada i tornada amb efectes retroactius des del 14 de febrer. Es podrà demanar aquest ajut sempre que la distància resultant del nou recorregut superi en més de 200 quilòmetres el recorregut habitual més curt entre el punt d’origen, a Andorra, i el destí, a França.
A més, aquest decret també permet donar cobertura legal a la mesura que ja s’ha impulsat des del passat 14 de febrer com és la implantació de la gratuïtat del bus llançadora que permet enllaçar el Pas de la Casa amb la població francesa de l’Hospitalet.
Decret de descompte de la tarifa elèctrica
Paral·lelament a l’aprovació del decret de mesures econòmiques, aquest dimecres el Govern també ha validat el Decret, pel qual s’adopten, amb caràcter excepcional, descomptes temporals a la factura de subministrament elèctric per a ajudar a pal·liar els efectes econòmics derivats del tall de la carretera RN-20.
Aquest decret contempla, tal com ja s’havia anunciat, que s’aplicaran descomptes a la factura elèctrica als comerços del Pas de la Casa. Per a poder sol·licitar aquest descompte, que s’aplicarà al terme d’energia, caldrà acreditar una pèrdua d’ingressos (respecte al mateix període de l’any anterior).
Així, si la pèrdua de facturació és superior o igual al 25% i inferior al 50%, el descompte sobre consum és del 25% i si la pèrdua de facturació és superior o igual al 50%, el descompte sobre consum és del 50%. El descompte es podrà sol·licitar des de la factura de l’1 de febrer. Els possibles beneficiaris han de presentar una sol·licitud única per tot el període de tancament a les oficines de l’entitat distribuïdora d’energia elèctrica Sercensa, malgrat que serà FEDA qui assumirà gran part del cost de la mesura.
Més de 1.200 xecs de 30 euros per a vehicles entregats
A més de les mesures que es recullen en aquest decret, el ministre Casal també ha volgut repassar les dades del xec de descompte de 30 euros per a recarregar el dipòsit de gasolina del cotxe destinat als turismes procedents de la regió d’Occitània. Des de la posada en marxa d’aquesta mesura, el 21 de febrer, s’han repartir 1.215 xecs a diferents turismes procedents d’aquesta regió. La mesura ajuda a estimular l’arribada de turistes en aquests moments on la carretera està tallada.
Així mateix, també ha recordat que el servei de bus gratuït entre el Pas de la Casa i la població francesa de l’Hospitalet ja suma més de 2.000 persones que han utilitzat el servei des que el passat 7 de febrer es va incrementar el servei fins arribar als 14 serveis diaris que hi ha actualment. Això suposa una mitjana de 220 persones al dia, duplicant per 12 l’ús del servei anteriorment registrat.