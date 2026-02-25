Més de 300 alumnes de l’Alt Urgell participen en el projecte educatiu del Gran Teatre del Liceu “Liceu als centres”

Més de 300 alumnes de diversos centres educatius de l’Alt Urgell i la Cerdanya s’han desplaçat, aquest dimecres, a Barcelona, per a assistir al Gran Teatre del Liceu a una funció de l’espectacle La cuina de Rossini, una proposta artística adreçada al públic infantil. Ho han fet en el marc del projecte “Liceu als centres”, una iniciativa impulsada pel Gran Teatre del Liceu des de fa quatre cursos i que enguany s’ha desenvolupat per primer cop a l’Alt Pirineu i Aran amb el suport del Programa per a la millora de la presència de les arts i la cultura en l’educació, promogut conjuntament pels departaments de Cultura i Educació i Formació Professional.
“Liceu als centres” és un programa de LiceuAprèn que acull tots els projectes en què el Liceu es vincula de forma específica amb centres educatius per a desenvolupar un projecte comú al voltant d’un espectacle. Respon a un compromís clar del Liceu amb l’accessibilitat i té com a objectius principals apropar les arts escèniques i la música als centres educatius d’entorns rurals, integrant-les de manera transversal en els projectes educatius de centre, i promoure vincles estables entre el sistema educatiu i els equipaments culturals del país.
La iniciativa ha permès als centres participants generar projectes integrals durant tot el curs, treballant en col·laboració amb l’equip educatiu del Gran Teatre del Liceu a l’entorn de l’espectacle que infants i joves han vist aquest dimecres. En aquest sentit, l’equip de LiceuAprèn s’ha traslladat diverses vegades a l’Alt Pirineu per a realitzar sessions de formació amb més de 150 docents, amb l’objectiu d’oferir eines relacionades amb la música i les arts escèniques que els han ajudat a preparar i contextualitzar l’espectacle. Avui, la jornada s’ha completat amb tallers educatius i activitats de descoberta del Teatre, que han permès aprofundir en el coneixement del procés creatiu, del llenguatge operístic i del funcionament d’un gran equipament cultural. Finalment, al mes de març, els centres rebran la visita d’artistes vinculats a l’espectacle, per tal de realitzar tallers creatius amb els infants i joves.
Centres educatius participants
La primera edició a l’Alt Pirineu i Aran del projecte “Liceu als centres” ha contribuït a reforçar la presència de les arts i la cultura en una desena de centres educatius. La iniciativa ha promogut el treball interdisciplinari, el treball en xarxa entre institucions educatives i culturals i l’accés a experiències culturals de qualitat.
En concret, han participat en aquesta activitat:
- Escola Sant Esteve – ZER Urgellet (Alàs i Cerc).
- Escola Castell-Ciutat – ZER Urgellet (la Seu d’Urgell).
- Escola Arnau Mir – ZER Urgellet (Ribera d’Urgellet).
- Escola de Tuixent – ZER Urgellet (Josa i Tuixent).
- Escola Rosa Campà (Montferrer i Castellbò).
- Escola Sant Miquel – ZER Narieda (Peramola).
- Escola Climent – ZER Narieda (Coll de Nargó).
- Escola Miret i Sans – ZER Narieda (Organyà).
- Institut Escola d’Oliana (Oliana).
- Institut Escola de Bellver de Cerdanya (Bellver de Cerdanya).
En paral·lel, professorat i alumnat de secundària de l’Alt Urgell, així com de l’Escola Oficial d’idiomes, estan treballant també en el marc de “Liceu als centres”. En aquest cas, el programa gira al voltant de l’espectacle La Torre dels Somnis, que aniran a veure al Gran Teatre del Liceu al mes de juny.
Programa per a la millora de la presència de les arts i la cultura en l’educació
El projecte “Liceu als centres” ha estat acompanyat pel Programa per a la millora de la presència de les arts i la cultura en l’educació, una iniciativa que articula una col·laboració estable entre els departaments de Cultura i d’Educació i Formació Professional, amb l’objectiu de fomentar l’accés a la cultura des de l’escola i reforçar la relació entre centres educatius, equipaments culturals i creadors i creadores.