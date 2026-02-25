Llum verda a 7 noves sol·licituds del Programa d’accés al primer habitatge de propietat

El Consell de Ministres ha aprovat 7 noves sol·licituds del Programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent impulsat pel Govern amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge en propietat a la població resident al país. L’import mitjà del preu de compra dels habitatges que formaran part del programa és de 407.375 euros i el de la subvenció dels interessos, de 58.047,54 euros.
El Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha rebut, des que es va anunciar el projecte l’octubre passat, un total de 15 sol·licituds, de les quals, 8 sol·licituds s’han resolt de forma favorable pel Govern, 2 han desistit i 5 estan pendent de valoració.
El programa estableix un aval del Govern del 100% del préstec durant els primers 7 anys, període durant el qual l’executiu es fa càrrec del pagament de tots els interessos. A més, han d’acreditar una residència mínima de 7 anys al país (si la sol·licitud és presentada per diverses persones, només cal que almenys una compleixi aquest requisit), no tenir cap habitatge de propietat, i disposar d’un patrimoni inferior al 30% del preu de l’habitatge, el preu màxim de compra del qual ha de ser de e 600.000 euros. El banc on se sol·liciti la hipoteca fa una anàlisi de solvència que, si és favorable, es deriva a l’Institut Nacional de l’Habitatge que emet el seu informe. Superades les fases, es procedeix a l’escriptura notarial del préstec entre les tres parts: el comprador o beneficiari, el banc i el Govern.
El préstec hipotecari s’estructura en dos trams d’amortització: un primer de 7 anys a un interès d’Euríbor + 0% a càrrec del Govern, i el segon fins a completar la hipoteca a un interès d’Euríbor +0,50%. Els terminis d’amortització són d’entre 20 i 50 anys, sense que, en cap cas, el beneficiari del Programa superi els 80 anys al terme del préstec.
El programa preveu que la quota mensual sigui equivalent a una tercera part dels ingressos del/s beneficiari/s. L’esforç econòmic de la part compradora es destina íntegrament a l’amortització del capital, de manera que en finalitzar l’acompanyament del Govern, la quota de capital més interessos es manté propera al 33% dels ingressos, un cop s’ha amortitzat, durant els 7 primers anys, entre un 25% i un 30% del capital del préstec.