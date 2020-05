El Govern aprova el segon programa de crèdits tous amb una dotació de 100 milions d’euros

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre Finances i Portaveu, Eric Jover, el Decret que regula el segon programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, coneguts com a crèdits tous.

Aquest segon paquet, amb una dotació pressupostària de 100 milions d’euros, servirà per formalitzar tres línies de finançament: es manté la destinada al refinançament de quotes creditícies, i se n’afegeixen dues de noves: l’una per dotar de liquiditat les empreses i negocis per fer front al pagament de la part patronal de les suspensions temporals de contractes de treball (STCT) i reduccions de jornada laboral (RJL), i l’altra per finançar possibles inversions per adequar els establiments per a l’atenció al públic adaptant-se als requeriments sanitaris derivats de la situació d’emergència sanitària.

Així, el portaveu de l’Executiu ha destacat que el Govern es fa càrrec dels tipus d’interès aplicats per les entitats financeres a aquests programes, del 0,10% i el 0,25%, pel que les empreses i negocis que se’n vulguin beneficiar no hauran d’assumir cap interès, tal com ja va passar amb el primer programa.

El titular de Finances també ha recordat que per poder-se acollir a aquest programa extraordinari d’avals públics les empreses o autònoms han d’estar establerts al país i els seus negocis han de presentar tensions de tresoreria vinculades als efectes provocats per l’actual situació d’emergència sanitària. A més, no es permet que es reparteixin dividends mentre els ajuts concedits estiguin vigents.

Paral·lelament, Jover ha remarcat que les sol·licituds destinades a cobrir el finançament de la part patronal de la STCT RJL o el refinançament dels passius financers no poden superar el període màxim de tres mesos. Pel que fa als crèdits que es demanin per adaptar els establiments als requisits derivats de la situació d’emergència sanitària, l’import no pot ser superior al resultat de multiplicar la superfície total del local per 15. El període d’atorgament dels avals és de 12 mesos, prorrogables per períodes de 6 mesos.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de mitjans telemàtics o, excepcionalment, al Servei de Tràmits del Govern amb cita prèvia si no es tenen els mitjans per fer-ho en línia. S’hi ha d’indicar la tipologia i els imports dels pagaments que es volen demanar i un mateix negoci pot demanar una, diverses o totes les modalitats d’ajut. També poden haver-se acollit al primer paquet de crèdits tous impulsat pel Govern a l’inici de la crisi i que va dotar-se amb 130 milions d’euros.

Finalment, el ministre Jover ha recordat que el personal tècnic dels ministeris de Finances i Economia fa l’anàlisi de les sol·licituds amb l’assessorament del Col·legi d’Economistes d’Andorra. La resolució d’aquestes va a càrrec la Comissió Tècnica, formada pel secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, el secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, i el secretari d’Estat d’Economia i Empresa, Èric Bartolomé. Tot el control financer dels ajuts el realitzarà la Intervenció General del Govern.

Un cop acabat el procediment d’atorgament dels ajuts, els ministres de Finances i Economia presentaran una memòria informativa al Tribunal de Comptes perquè aquest revisi que el procés s’ha fet de manera correcta. A més, en cas que algun dels avals s’acabi executant, es farà públic al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el beneficiari i l’import executat.