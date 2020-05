El PS vol conèixer els criteris d’assignació de les inversions públiques als mitjans

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha tramitat aquest dimecres una demanda d’informació per tal de conèixer el comportament de la inversió pública prop dels mitjans de comunicació. La consellera general socialdemòcrata, Judith Salazar, ha explicat que en aquest context de crisi econòmica, la inversió és la que ha de garantir que determinats mitjans de comunicació continuïn funcionant.

Els socialdemòcrates han posat en relleu que els mitjans de comunicació “desenvolupen una funció social importantíssima en tant que garants del dret d’informació dels ciutadans, i per tant ens hem d’assegurar que garantim la pervivència, el funcionament i la pluralitat dels mitjans que tenim en aquest país“, ha detallat Salazar.

En aquest sentit, des del PS es demana en primer lloc el detall de la inversió en publicitat, reportatges i campanyes efectuada pel Govern prop de cada un dels mitjans de comunicació escrits i audiovisuals, públics o privats d’Andorra i de l’estranger corresponents als anys 2018, 2019 i al transcorregut del present 2020. Aquesta informació Govern l’haurà de presentar al detall individualitzant de la despesa efectuada prop de cada mitjà de comunicació i especificant cada campanya publicitària i reportatge a la que s’ha destinat.

En segon lloc, la formació demana la inversió que Govern té prevista per la resta del present 2020 amb el detall de les campanyes, els diferents mitjans de comunicació, públics i privats, d’Andorra o estrangers, a qui està previst contractar i la despesa que generarà.

Finalment, els socialdemòcrates volen tenir accés al detall dels criteris d’assignació d’aquesta despesa, tant de la realitzada com de la prevista, prop d’un mitjà o l’altre de comunicació de destí.

El PS demana que es tingui en compte l’especificitat del Pas de la Casa en la presa de decisions

D’altra banda, a la sessió de Consell de Comú d’Encamp, els conselleres de PS+Independents han pogut constatar que la majoria no comparteix la visió del Govern amb referència al fet que el Pas de la Casa no requereix cap acció específica per al retorn de turistes doncs, com s’ha pogut conèixer avui a la sessió, els grups de la majoria han traslladat una sèrie de propostes a Govern en aquest sentit.

David Rios i Enric Riba han defensat que el Pas de la Casa no s’ha de tractar com la resta del país: “Volíem posar sobre la taula el nostre neguit i fer públic que el Govern no té en compte les especificitats del Pas de la Casa, com ara la frontera, els clients i l’economia”, ha explicat el conseller socialdemòcrata, David Rios. “Nosaltres creiem que des del Govern s’hauria de preveure que les fronteres són diferents i corresponen a països que tenen polítiques diferents. El fet que el Pas depengui fortament de França fa que, per sentit comú, hagis de prendre mesures diferents que a la resta del país”, ha declarat.

L’objectiu de les preguntes formulades per l’oposició era conèixer si el Comú havia fet accions prop del Govern i s’ha pogut constatar que la majoria sí que ha tingut contactes i ha fet propostes. A més, Rios ha afegit que “la idea no és pressionar per obrir el Pas, és evident que les condicions i les restriccions sanitàries passen per davant de tot. El que volem és que es tingui en compte a l’hora de prendre decisions. Els grups que donen suport a Govern posen el Pas de la Casa en el mateix sac, com per exemple quan es fan decrets o les manifestacions del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i creiem que no hauria de ser així. Per això intentem fer pressió des del Comú perquè aquesta situació vagi canviant”, ha detallat Rios.