El Govern aprova el Decret que regula les fases de vacunació i els col·lectius que comprenen

El Govern ha aprovat el Decret regulador del Pla de Vacunació contra la infecció per SARS-CoV-2. Així ho ha informat durant la roda de premsa d’actualització d’aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. El titular de la cartera ha exposat que el text recull les quatre fases que s’han establert a l’hora d’administrar els vaccins i quins col·lectius s’inclouen en cadascuna.

Pel que fa al pla de vacunació, el ministre de Salut ha destacat que la fase 2 comprèn entre altres les persones considerades extremadament vulnerables, i ha especificat que aquesta categoria inclou “les persones que han rebut un trasplantament, els que tenen càncer o una malaltia hematològica maligna activa, els qui pateixen una malaltia respiratòria crònica greu, els adults amb Síndrome de Down, els afectats per una immunosupressió o immunodeficiència amb repercussió clínica per tractament o patologia i les embarassades amb cardiopatia congènita o adquirida significativa”.

Justament, la remesa que ha d’arribar a través del projecte COVAX aquest mes de febrer servirà per cobrir tota la fase dos i “gran part” de la tres, segons ha assegurat el ministre de Salut.

Martínez Benazet ha destacat que fins ahir s’havien administrat 1256 vacunes, que han permès cobrir pràcticament la totalitat de la fase 1 i iniciar ja la segona. També ha informat que la segona dosi de la vacunació als primers que van rebre el vaccí començarà la setmana vinent.

El ministre de Salut també ha remarcat que el Decret deixa clar que “la importació i distribució de les vacunes és competència exclusiva del ministeri de Salut” i que, per tant, “queda prohibida la comercialització i revenda de els vacunes”.

Nova defunció amb Covid-19

El ministre de Salut també ha actualitzat la xifra total de casos de coronavirus SARS-CoV-2 des de l’inici de la pandèmia al Principat, que és de 10.172 persones. Es registren un total de 9.444 altes i el total de defuncions fins a la data és de 104, després de la mort les darreres hores d’un pacient a l’hospital.

Actualment hi ha 624 casos actius: 21 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell; 11 a l’UCI –tots requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre no hi ha cap ingressat.