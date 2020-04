El Govern d’Andorra ha reiterat que quan es disposi del protocol definitiu referent a la primera fase de desconfinament n’explicarà els detalls a la població a través de les fonts oficials i que les informacions publicades per alguns mitjans es basen en un document de treball no definitiu. Així ho ha dit a través del seu perfil de Twitter en un tuit per desmentir les informacions publicades per alguns mitjans apuntant que es permetria sortir fins a un quilòmetre de casa, o que els dies senars ho farien els veïns d’edificis amb número senar i els d’edificis parells els dies de número parell.

El tuit fet pel Govern diu que “les informacions publicades referents a la primera fase de desconfinament es basen en un document de treball i no són definitives. Quan el protocol estigui tancat, s’oferirà la informació a través de les fonts oficials”.