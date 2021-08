El Govern adjudica la fase 2 dels treballs de millora i reforma de l’Escorxador Nacional

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, l’adjudicació definitiva de la fase 2 dels treballs de reforma i millora de l’Escorxador Nacional. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Urcosa per un import total de 971.167,81 euros. El termini d’execució de les obres és de dotze setmanes.

La voluntat dels treballs de reforma és assegurar la millora continuada de la infraestructura al llarg del temps, atès que les instal·lacions compleixen tots els paràmetres establerts referents a salut, seguretat, higiene i de benestar animal.

Més detalladament, el projecte preveu procedir a la refecció del paviment impermeable de la planta baixa, així com sanejar i reparar els elements estructurals afectats per l’acció de l’aigua.

L’altra actuació important consisteix en la implementació d’una nova instal·lació frigorífica, ja que l’actual es troba al final del seu cicle de vida útil. Per últim, es realitzaran altres petites adaptacions per tal de millorar el funcionament de la instal·lació i optimitzar-ne els espais, com la creació d’una nova sala d’especejament.