Aprovades 4 subvencions per a projectes i programes de cooperació internacional

El Govern, a proposta de la titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha aprovat l’atorgament de les subvencions a les entitats cíviques andorranes i als altres actors que presentin projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament per una suma total de 152.862,65 euros. Aquest any s’han presentat un total de 4 projectes i tots han estat avaluats de forma positiva.

Així, les subvencions s’han adjudicat a les entitats Mans Unides –per un import de 39.927,47 euros– Dàlmates Sense Fronteres –27.935,18 euros–, Fundació IBO-Àfrica –subvencionada amb 40.000 euros– i Cooperand amb Llatinoamèrica –que rebrà un import de 45.000 euros–.

Així el projecte presentat Mans Unides té com a objectiu posar en funcionament quatre aules per a millorar l’accés a l’educació del Centre–Institut a Sindian, al sud del Senegal. Aquest projecte es desenvolupa en col·laboració amb l’entitat, Fundació Kassumay, que té una llarga experiència sobre el terreny i respon a la manca d’instal·lacions escolars a les zones rurals d’aquest país.

Pel que fa a Dàlmates sense fronteres, l’associació ha agrupat els projectes d’aquest any en un programa únic. Es tracta de 6 eixos per a Burkina Faso que tenen en comú la utilització de l’energia solar, la reducció de les emissions, la lluita contra els efectes del canvi climàtic i el desenvolupament de les poblacions locals.

El projecte de la Fundació IBO-Àfrica té com a meta garantir la seguretat alimentària de les dones d’Ibo, a Moçambic, mitjançant la formació i la creació de nous negocis. L’empoderament econòmic d’aquest col·lectiu vulnerable és necessari per a erradicar la pobresa, garantir la seguretat alimentària de les famílies i formar una nova comunitat igualitària i sostenible a llarg termini. Es basa en 3 àrees d’intervenció: formacions, emprenedoria agrícola i creació d’una cooperativa alimentària.

Finalment, la darrera entitat subvencionada és Cooperand amb Llatinoamèrica, tirarà endavant la fase 4 d’un projecte plurianual que busca prevenir i integrar socialment els infants del carrer a Santa Cruz, Bolívia. Aquest any el projecte vol tirar endavant el “Jardín de la Alegría“, que serà un espai on els nens inscrits als centres de l’ONG i/o a les escoles del barri es puguin aprofitar d’activitats, tant lúdiques com acadèmiques durant les hores extraescolars. Durant l’horari lectiu el centre proposarà formacions pels educadors presents a les tardes i els caps de setmana. La voluntat és poder obrir el centre en horari complert l’any 2023.