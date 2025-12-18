Andorra acollirà una etapa íntegra de La Vuelta a Espanya el 25 d’agost de 2026 amb un recorregut exigent que inclourà l’ascens a quatre ports de muntanya. Andorra Turisme ha treballat de manera estratègica perquè la quarta etapa, de 104 quilòmetres i un desnivell positiu acumulat de 3.531 metres, tingui sortida i meta dins del país. Aquesta aposta permet augmentar la cobertura mediàtica del Principat durant l’esdeveniment i maximitzar l’impacte directe de la cita al territori.
La sortida s’ubicarà a Andorra la Vella, des d’on començarà un traçat que recorrerà bona part del territori. Els ciclistes s’enfilaran cap a Encamp per a coronar el Port d’Envalira –de categoria especial– i tornaran a baixar per Encamp, des d’on faran l’ascens a la Collada de Beixalís –port de primera categoria–. A continuació, avançaran en direcció a Ordino per a escalar el Coll d’Ordino –port de primera categoria–. El grup baixarà per Encamp per a enfrontar-se al darrer repte, l’Alt de la Comella –port de segona categoria–, i acabar travessant la meta a Andorra la Vella.
Andorra Turisme ha abordat la negociació amb una visió clara per a acollir una etapa íntegra de la prova. Això permet, d’una banda, augmentar la cobertura mediàtica del país i, d’altra banda, afavoreix sectors com l’hoteler, el comercial o el de la restauració, ja que els equips, treballadors i l’afició fan una estada més llarga al país. De fet, només l’organització, que arribarà al país un dia abans de l’etapa, ja desplaça 900 vehicles i més de 3.000 persones perquè l’esdeveniment es pugui dur a terme.
La Vuelta d’Espanya és una de les tres grans curses ciclistes internacionals – juntament amb el Giro d’Itàlia i el Tour de France– i, per tant, té una gran cobertura mediàtica arreu del món. Acollir curses de prestigi com aquesta reforça la imatge d’Andorra com a país ciclista de referència. Alhora, l’aposta per proves esportives de primer nivell s’emmarca dins l’estratègia de desestacionalització del turisme.
La 81a edició de La Vuelta comptarà amb 21 etapes: la sortida tindrà lloc el 23 d’agost a Mònaco, des d’on els ciclistes es dirigiran cap a França, per a arribar a Andorra. La darrera etapa acabarà a Granada, el 13 de setembre.