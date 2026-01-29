El Govern adjudica la concessió i instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes de 34 edificis públics

El Govern ha fet un “nou pas endavant per a incrementar la producció d’energia nacional i, per tant, també augmentar la sobirania energètica del país” amb l’adjudicació del concurs públic per a la instal·lació i explotació de plaques solars fotovoltaiques a les teulades d’un total de 34 edificis públics. El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha destacat que la iniciativa permet, també, fomentar “la col·laboració publicoprivada i avançar cap a la reducció d’emissions i la neutralitat carboni, alhora que generem més energia d’origen verd i renovable”. El projecte permetrà incrementar la generació d’energia nacional i representarà el 4% del tota de la producció que s’impulsa a Andorra. “És el projecte més gran de producció solar que mai s’ha impulsat al país”, ha destacat Forné.
El concurs públic ha recaigut a l’agrupació d’empreses ENERGI-PIME-EDICOM i el format és una concessió administrativa. Això representa que l’empresa privada que ha sortit guanyadora del concurs serà l’encarregada d’assumir el desenvolupament integral de les instal·lacions: enginyeria, execució, manteniment, monitoratge i gestió administrativa. I, un cop finalitzat el període d’explotació, que s’ha estipulat en 15 anys, el Govern recuperarà la titularitat de la instal·lació en bon estat de funcionament i garantirà la continuïtat del projecte, contribuint, així, a l’autoconsum i a la reducció de la despesa pública en electricitat.
El consum equivalent a 1.600 llars
Els 34 edificis públics on finalment s’instal·laran plaques solars es distribueixen per les set parròquies, hi destaquen els edificis administratius de Prat del Rull i de l’Obac, la Seu de la Justícia, l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, el parc de Bombers de Santa Coloma, l’Auditori Nacional, així com diversos centres escolars del país. El potencial màxim aproximat és de 6 GWh, repartits entre els diferents emplaçaments, la qual cosa suposa la generació d’energia equivalent al consum de 1.600 llars. “Volem continuar avançant cap a un model energètic més net, eficient i resilient”, ha apuntat David Forné. El projecte, que ara s’ha adjudicat, es preveu que pugui ser una realitat durant el 2028 amb les 34 ubicacions amb plaques operatives.
La iniciativa s’emmarca en la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), que estableix que l’Administració pública ha de tenir un rol exemplar en la matèria, així com en l’Estratègia Energètica Nacional i el Pla d’actuació de l’Administració general per a l’estalvi energètic, i vol contribuir de manera decisiva per a poder assolir la neutralitat carboni l’any 2050 i incrementar la resiliència energètica del país.