El futur dels robots, protagonista de la final andorrana de la World Robot Olympiad Andorra Telecom

Dissabte tindrà lloc la final andorrana de la World Robot Olympiad (Andorra Telecom)

L’Auditori del Centre de Formació Professional d’Aixovall acollirà aquest dissabte la final andorrana de la World Robot Olympiad (WRO), una competició de robòtica educativa d’àmbit internacional que promou l’aprenentatge de la tecnologia i l’enginyeria entre els joves d’una manera lúdica, pràctica i participativa.

En aquesta onzena edició, hi participaran un total de 12 equips, formats per infants i adolescents d’entre 6 i 15 anys. Amb el suport dels seus entrenadors, els equips han dissenyat i programat un robot capaç de superar un repte relacionat amb la temàtica d’enguany: “El futur dels robots”.





Una temàtica per a mirar endavant

Cada any, la WRO proposa un tema comú que inspira els reptes de totes les categories. El tema de 2025, “El futur dels robots”, convida els participants a imaginar com la robòtica pot transformar el món: des de la configuració de ciutats intel·ligents fins a l’exploració espacial o el suport a la vida quotidiana mitjançant la intel·ligència artificial. L’objectiu és fomentar la creativitat, el pensament crític i la capacitat de trobar solucions als grans reptes globals.

Els equips andorrans competiran en tres modalitats, Robo Bàsic: per a infants de 6 a 12 anys, Robomission Star i Elementary: per a infants de 8 a 12 anys i Robomission Junior: per a joves d’11 a 15 anys

La jornada s’obrirà al públic a partir de les 10 hores. Cada equip podrà realitzar fins a tres rondes, de les quals es tindran en compte les dues millors per a determinar la classificació final.





Compromís amb l’educació tecnològica

Andorra Telecom impulsa la participació andorrana a la WRO com a part del seu compromís amb la formació tecnològica dels més joves. Aquesta iniciativa complementa la seva col·laboració amb la First Lego League (FLL), adreçada a equips escolars. Ambdues competicions fomenten l’educació STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques), un enfocament pedagògic clau per al futur professional i personal dels infants i adolescents.