Andorra serà la seu del Campionat del Món de Triatló d’Hivern el 2021

Durant el mes d’agost, The IRONMAN Group va anunciar l’Andorra Multisport Festival, a celebrar el 2021. Un festival d’esport i natura que tindrà lloc de març a juliol, incloent-hi l’Andorra Winter Triathlon el mes de març del mateix any. Aquesta última prova ha estat seleccionada per acollir els Campionats del Món de Triatló d’Hivern el 2021 i espera rebre atletes d’arreu per a una cursa d’alt nivell a Andorra.

“Quan penses en una combinació excel·lent de turisme i esport, penses en Andorra. El país pot ser petit però viu amb enorme passió els esports i els esdeveniments esportius”, afirma Stefan Petschnig, el Director General IRONMAN a Europa, Orient Mitjà i Àfrica. “Acollir el Campionat del Món de Triatló d’Hivern el 2021 de la mà de la selecció d’esports que ofereix l’Andorra Multisport Festival atraurà atletes, familiars i amics de tot el món, i nosaltres prometem oferir una cursa, uns circuits i un país amfitrió excepcionals”.

Andorra és perfecte per acollir el Campionat del Món de Triatló d’Hivern. Amb uns circuits al bell mig de Naturlandia, amb 800 hectàrees de bosc i una altitud de 2.000 metres, la neu és abundant cada hivern i és una zona idíl·lica per a competicions i entrenaments d’esquí de fons, ciclisme de muntanya, trail running. I tot plegat en un territori submergit entre la natura.

“Per a Andorra aquesta designació és una gran notícia. No només certifica la qualitat organitzativa i de les seves infraestructures del país per acollir alguns dels esdeveniments més importants del món, sinó que també preveiem un gran impacte mediàtic i econòmic amb l’arribada de centenars d’atletes internacionals que vindran a competir”, argumenta Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa. “Estic convençut que aquest esdeveniment serà un pas més per fer d’Andorra un referent dels esports de resistència a nivell internacional”.

Per la seva banda, la ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva, ha destacat que “els esportistes del país comptaran amb una prova del màxim nivell mundial que permetrà una major visibilitat i professionalització d’aquesta esport” i ha ressaltat que acollir aquest campionat del món “consolida Andorra, una vegada més, com un país de primer ordre amb capacitat per organitzar les millors proves esportives durant les quatre estacions de l’any”.

“Per a la parròquia de Sant Julià de Lòria és tot un honor acollir una prova d’aquestes característiques en el marc de l’Andorra Multisport Festival. També és un repte, tant per al Comú com per a Naturlandia, perquè un Campionat del Món de Triatló d’Hivern és una prova de molt nivell i, per tant, implica certes exigències. Però ho tirarem endavant convençuts que estarem a l’altura, com a país i com a parròquia. Significarà un impuls important per a les pistes d’esquí de fons de La Rabassa i, en general, per a l’esquí nòrdic andorrà”, declara Josep Majoral, Cònsol Major de Sant Julià de Lòria.