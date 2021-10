El Festival de titelles d’Encamp oferirà set espectacles del 14 al 17 d’octubre

El Festival de Titelles d’Encamp s’amplia amb sessions per a les escoles, el dijous 14 i divendres 15 d’octubre. En col·laboració amb les ambaixades de França i d’Espanya a Andorra es duran a terme els espectacles, Les Quatre Loups de la companyia Puppet Sporting Club i El Petit Elefant del Centre de Titelles de Lleida. Els passis per a escolars s’han coordinat amb les escoles andorrana i francesa d’Encamp i del Pas de la Casa per poder gaudir del teatre de titelles en el context escolar exclusivament.

Durant la presentació en roda de premsa, la cònsol major, Laura Mas, ha agraït “la col·laboració de les ambaixades que permet programar espectacles de qualitat i apropar-los als més petits sense moure’s de la parròquia“. De la mateixa manera, els ambaixadors de França i Espanya a Andorra, Jean-Claude Tribolet i Àngel Ros, han aprofitat la seva assistència a la presentació per mostrar la satisfacció i gratitud que senten ambdós per la posada en conjunt d’aquest projecte.

D’altra banda, la cònsol major ha fet èmfasi en el fet que “apostem per una oferta lúdica i cultural adreçada al públic familiar” i sumem, amb el festival de Titelles, una acció més a aquesta idea.

El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha presentat els espectacles que s’han inclòs en programa i ha explicat que “hem apostat per companyies de renom, entre elles, el Pot Petit o la Teia Moner, per la seva trajectòria, pel valor pedagògic dels seus espectacles i per la qualitat de les seves produccions” i ha afegit que “són una garantia d’espectacles d’èxit que no deixen indiferents ni als més petits ni als més grans”.

Programa Festival de Titelles 2021

Dissabte, 16 d’octubre, la proposta del Festival 2021 és Gianni de la companyia de la Teia Moner. L’any 2020 es va celebrar el centenari del famós escriptor italià de literatura infantil Gianni Rodari i Teia Moner ha fet una adaptació dels seus contes per a un fantàstic espectacle de titelles. L’espectacle serà a les 17 h de la tarda a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.

Dissabte a la mateixa hora, però a la sala de Festes del Pas de la Casa serà el torn d’Animalets de la companyia Galiot Teatre. Un espectacle recomanat per als més petits, que treballa els valors ambientals. Els personatges, el Sr. Natural, el sol, el gall, un caragol, l’elefant que es veurà tota l’aigua de l’aiguamoll i entre tots els animalets intentaran trobar una solució. Inclou cançons i música, els titelles són de sobretaula, tècnica de tija.

Diumenge a la tarda, també a les 17, a Encamp, El Pot Petit amb el seu espectacle “El Lleó Vergonyós” convidarà als més petits, ja que és un espectacle recomanat per a infants de 2 a 5 anys a gaudir de la versió en titelles d’un dels personatges més famosos del grup musical. En un format íntim i reduït, els més petits acompanyaran un lleó a viure les seves aventures. Un viatge ben divertit amb titelles i música en directe, per descobrir les emocions de la mà d’un dels personatges més emblemàtics d’El Pot Petit. El Lleó, a través d’aquest viatge trepidant, es farà amic del tigre, el cavall, l’hipopòtam i el gall, entre d’altres. I junts experimentaran emocions com la por, l’alegria, la tristesa o la ràbia, acceptant-les, compartint-les i sobretot ajudant-se els uns als altres quan les emocions són difícils de gestionar.

A Pas de la Casa, el mateix diumenge 17 d’octubre, a les 17 h a la Sala de Festes, podrem gaudir de nou de la companyia de la Teia Moner, en aquesta ocasió però amb l’espectacle Galaxis. Espectacle que barreja màgia, titelles, música, objectes i actors, que s’inspira en contes que fan referència a l’univers, escrits per autors universals com Gianni Rodari, Umberto Eco, Isaac Asimov, Michael Grejniec i Claude Clèment

Les entrades per assistir al festival es poden adquirir a través de comuencamp.ad i el cost és de 5 euros per als adults i gratuït per als infants.