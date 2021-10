Bones sensacions en la primera nit d’obertura de l’oci nocturn

Força afluència de joves en l’esperada reobertura de l’oci nocturn. Una primera nit en què, ni les limitacions horàries, ni els protocols de seguretat han fet que els assistents es tiressin enrere a l’hora de passar una nit de festa.

Els locals no ofereixen les mateixes imatges que abans de la pandèmia, però tot i això per als empresaris del sector és positiu poder tornar a obrir.

Ha arribat el moment esperat per a molts joves, que aquest divendres a la nit han pogut tornar a ballar a l’interior d’una discoteca. En aquesta ocasió sense mascareta.

Això sí, han hagut de presentar el certificat de vacunació o un test d’antígens negatiu. S’espera poder acollir fins a 500 persones en un dels locals que estarà obert fins a les 3 de la matinada.

Per al sector és una bona notícia tornar a aixecar la persiana, però comenten que els serà difícil recuperar-se després de tants mesos sense obrir. Esperen que l’estudi per definir com serà la reobertura sigui favorable i puguin tornar a treballar amb normalitat.

L’empresari de l’oci nocturn, Carlos do Nascimento, ha assegurat que “estàvem desitjant obrir”, ja que han estat molt de temps tancat i “és una cosa que costa de suportar”. En aquest sentit, confia en el fet que “puguem aixecar el cap”.

Per la seva part, un altre dels empresaris del sector, Albert Barilaro, creu que remuntar la situació serà complicat perquè “les pèrdues són bastant grans”. Encara que espera que la situació millori, “haurem de veure com va tot”.

Amb els nous protocols establerts per salut els que vulguin passar una nit en un local d’oci nocturn podran fer-ho i entrar sense mascareta. Ja sigui per consumir, ballar o gaudir amb els amics.

Caldrà veure com es desenvolupa la situació els propers caps de setmana, i si es planteja de manera definitiva poder obrir l’oci nocturn sense limitacions.