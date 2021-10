La marxa popular aplega més de 2.000 participants repartits arreu de les set parròquies

Un total de 2.064 persones han participat aquest dissabte al matí, a partir de les onze, a la marxa popular organitzada de manera conjunta entre el Govern i els set comuns. La trobada s’ha celebrat de manera simultània a les set parròquies del país per evitar aglomeracions i així prevenir possibles contagis de la COVID-19.

Al recorregut, de tres quilòmetres, hi han pres part el cap de Govern, Xavier Espot, a Escaldes Engordany; la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, a Andorra la Vella; el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, a Sant Julià de Lòria; la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, a la Massana i el secretari d’Estat d’Esports, Just Ruiz, a Ordino.

Tots els participants a la marxa han pogut adquirir una samarreta, una bossa i una mascareta commemoratives de l’acte amb una donació d’1 euro. Tota la recaptació anirà destinada a les associacions de col·lectius vulnerables participants: AMIDA, ADVAA, AUFARE, ALBATROS, AUTEA, ASDA, Fundació Privada Tutelar, TRANA-EM, AMMA i ASSANDCA.

La marxa forma part del seguit d’activitats que s’han organitzat del 20 de setembre al 3 d’octubre en el marc la Campanya Nacional de promoció de l’activitat física 2021. L’esdeveniment ve a substituir la tradicional i multitudinària Cursa Popular del dia de l’esport per a tothom, que per segon any consecutiu, i a causa de la pandèmia de la COVID-19, no s’ha pogut celebrar.

Així, i sota el lema ‘Mou-te per la teva salut‘, al llarg d’aquestes dues setmanes s’han organitzat multiplicitat d’activitats per impulsar entre tota la ciutadania la importància de la pràctica regular d’activitat física per a la salut. Com a novetat d’enguany, també s’han promogut activitats inclusives amb la col·laboració i implicació dels col·lectius vulnerables i malalties de risc.