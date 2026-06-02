El FeMAP presenta, a Andorra, la programació de la 15a edició

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha presentat avui a Andorra la programació de la seva 15a edició, que tindrà lloc del 3 de juliol al 23 d’agost i que oferirà 50 concerts a càrrec de 23 grups musicals en 36 municipis dels Pirineus catalans, Andorra i la Catalunya Nord. La roda de premsa s’ha celebrat al Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra i ha comptat amb la participació de Joan-Marc Joval, director del Departament de Promoció Cultural del Govern d’Andorra; Teresa Areny, consellera de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria; Sílvia Calvó, directora general de FEDA; i Josep Maria Dutrèn, director artístic del FeMAP.
Durant la sessió s’han presentat les principals novetats de la 15a edició del festival, així com la programació completa al Principat d’Andorra i a la resta de territori pirinenc
El FeMAP, una proposta consolidada i de referència al Pirineu
El FeMAP manté la seva aposta per a apropar la música antiga a espais patrimonials singulars, convertint cada concert en una experiència cultural única.
La inauguració de la 15a edició anirà a càrrec de l’Ensemble Barcelona Comtal amb el programa Petites joies de la Catedral de Barcelona, una nova producció pròpia del Festival. El concert inaugural tindrà lloc el 3 de juliol, a la Catedral de la Seu d’Urgell.
Entre els grups destacats d’aquesta edició hi figura Gli Incogniti, amb el programa D’una exquisida singularitat, dedicat a Händel i Telemann, així com la recuperació de El primer Rèquiem de Montserrat, producció pròpia estrenada en l’edició anterior, interpretada per l’Ensemble Joan March.
Més enllà dels concerts: patrimoni, gastronomia i territori
El Festival amplia novament la seva proposta amb més de 40 activitats gratuïtes vinculades al patrimoni i al territori, com visites guiades, itineraris culturals i accessos a museus inclosos amb l’entrada als concerts.
També es mantenen els Concerts amb Gust, amb 6 actuacions que incorporen una degustació de productes de proximitat en finalitzar el concert.
Entrades, descomptes i experiència turística
Les entrades ja estan disponibles a través del web del Festival. El preu general és de 17 € (20 € a taquilla), amb tarifa reduïda de 14 € (17 € a taquilla) i entrada infantil de 2 € per a infants de 4 a 14 anys.
El FeMAP ofereix descomptes per a diversos col·lectius, com ara Amics del Festival, famílies monoparentals i nombroses, joves de 15 a 25 anys i persones majors de 65 anys.
El Festival continua oferint els Packs Turístics, que combinen entrada i allotjament per a facilitar l’estada del públic visitant i fomentar una experiència cultural completa al Pirineu.
FeMAP Social
El programa FeMAP Social continua sent una peça clau del projecte, amb l’objectiu d’apropar la música a col·lectius amb dificultats d’accés a l’oferta cultural.
Entre l’1 de juny i el 2 de juliol s’han programat 24 concerts en residències de gent gran, centres i equipaments socials, amb la participació dels duets Anaïs Oliveras & Rafael Bonavita i Saioa Goñi & Guillermo Reyes.
Tota la informació a www.femap.cat/femap-social.
Quinze anys de trajectòria
Des de la seva creació l’any 2011, el FeMAP ha treballat per a portar la música antiga a espais patrimonials del Pirineu amb artistes nacionals i internacionals. Quinze anys després, el Festival es reafirma com a referent cultural de l’estiu al Pirineu