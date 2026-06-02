Joan Vinyes Jr. rep l’alta mèdica després de l’accident que va patir diumenge a la Pujada a Arinsal

El jove pilot andorrà, Joan Vinyes Rodríguez, ja ha estat donat d’alta després de patir un fort accident el passat diumenge en el transcurs de la segona jornada de la Pujada a Arinsal, prova que inaugurava el Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM). En la primera jornada de cursa el pilot de l’equip Vinyes Dabad, que en aquesta ocasió s’estrenava en la modalitat de Pujades en costa al volant d’un Cupra preparat per Baporo Motorsport, va aconseguir la tercera posició entre els turismes i de grup 4 en el primer dia de competició.
Diumenge, segon dia de competició de la prova organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra, Joan Vinyes Jr. va prendre la sortida amb l’objectiu de millorar els registres que havia obtingut el dia anterior. En una zona intermèdia del recorregut on s’obtenen velocitats de quasi 140 km/h, Vinyes Jr. no va poder impedir una sortida de pista que el va catapultar al bell mig de la carretera i amb el cotxe de cap per avall.
El pilot va ser traslladat d’urgència a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va quedar ingressat durant dos dies per a sotmetre’s a diverses proves i controls mèdics. Les exploracions van confirmar fractures als cossos vertebrals de les vèrtebres L2 i L3. Un cop analitzats els resultats de les proves complementàries i descartada la necessitat d’una intervenció quirúrgica, els facultatius li han donat l’alta hospitalària, tot i que haurà de seguir un període de repòs i recuperació d’aproximadament tres mesos.
A principis d’agost se li practicarà una nova ressonància per a avaluar l’evolució de les lesions. D’aquesta manera Joan Vinyes Jr. es perdrà la tercera cita de la Copa Toyota Gazo Racing que es disputarà a Motorland els dies 20 i 21 de juny, certamen en el qual n’és un dels grans protagonistes.