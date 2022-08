El FeMAP posa punt final a una de les seves edicions més exitoses

L’exhauriment d’entrades en els tres últims concerts de la coproducció pròpia del festival, Ensemble Lisboa 1740 amb Missa Regalis tanquen l’11a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus. L’assistència de gairebé 4.800 persones referma l’arrelament del festival que s’acosta a les xifres aconseguides a l’edició del 2019, la més nombrosa del festival.

Segons Josep Maria Dutrèn, director del festival, “En aquests moments en què la recuperació de les xifres de la pandèmia està sent difícil per a tants sectors, estem molt satisfets d’haver gairebé igualat el nivell d’abans de la pandèmia.”

Enguany s’han venut 4.300 entrades aproximadament sent un gran augment en comparació amb l’edició passada, encara molt marcada per les restriccions sanitàries. “Aquestes xifres donen esperança per a deixar enrere dos anys molt difícils i encarar un 2023 que ajudi el festival a refer-se de la situació” conclou Dutrèn.

Un any on s’ha augmentat en 1.500 persones respecte a l’edició passada marca un bon retorn a la normalitat amb una aposta ferma pel territori amb 55 concerts i la incorporació de 5 nous municipis. El festival no atura aquest creixement territorialment, ja que diversos municipis han manifestat l’interès per a formar part de la dotzena edició del Festival de Música Antiga més gran d’Europa.

Una programació de luxe

Enguany, s’ha pogut gaudir de 21 agrupacions nacionals i internacionals formats per 150 intèrprets de renom que han estat els encarregats d’apropar la música a tots els habitants del Pirineu. De fet, s’ha penjat el cartell de complet a 17 dels 55 concerts que hi ha hagut repartits als 38 municipis de Catalunya, Andorra i Catalunya Nord. Posant el focus principalment en Coll de Nargó i Ger que ja han exhaurit entrades en el seu primer any al festival.

El festival ha comptat amb una cartellera de luxe començant ja amb l’acte inaugural de la mà de Música Alchemica qui va interpretar La Bellezza, amb Lina Tur al capdavant amb el violí i la direcció. També destacar, les Illes Balears que ha estat el territori convidat oferint vuit concerts de 3 agrupacions diferenciades: els ja citats, Música Alchemica, Acadèmia 1830 i Orquestra Cambra Illa de Menorca.

Sense oblidar, l’aposta que fa el festival amb les produccions pròpies. Per aquest motiu, s’ha pogut gaudir de la producció del 2021 amb Missa de Difunts d’Ensemble Brudieu i la d’aquest any amb el viatge a la cort de Joan V de Portugal amb Missa Regalis d’Ensemble Lisboa 1740.

Més enllà de la música

Com ja es habitual, el festival ha anat un pas més enllà combinant patrimoni, turisme i cultura oferint diverses propostes perquè el públic pugui gaudir del territori pirinenc. En aquesta edició, ha estat l’any amb més bona acceptació dels packs turístics on s’han realitzat més de 170 pernoctacions gràcies a aquesta fórmula on es pot comprar entrada i concert amb un sol clic.

El públic del festival també ha integrat amb ganes la nova proposta del festival: els Concerts amb Gust. Una nova proposta que consistia en una degustació de productes de proximitat al finalitzar els concerts on els assistents van poder viure aquesta nova experiència que combina música i gastronomia.

També ha estat l’any on hi ha hagut més concerts de la proposta més integradora i cohesionant del festival, el FeMAP Social. En aquest cas, també s’ha notat l’aposta de residències i centres que han volgut seguir sumant i formar part del festival. Per aquest motiu, s’enfila fins a 18 el nombre de concerts que s’han gaudit en aquests espais gràcies a Música a Domicili. N’hi havia 21 de previstos, però per causes externes al festival n’hi va haver 3 que es van suspendre.

Per altra banda, també ha tingut lloc la Via Inclusiva on s’ha realitzat diversos tallers previs al concert per a fer més entenedora la música del festival i apropar-la a col·lectius de perfil residencial i/o amb dificultats de mobilitat.