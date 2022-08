La gratuïtat i el turisme d’agost col·lapsa el servei de bus als matins

El transport públic gratuït ha generat més afluència d’usuaris, sobretot a primera hora del matí. Aquest agost les persones que van a treballar conviuen amb els turistes, un fet que genera malestar. Es queixen que no hi ha espai i, sovint, els vehicles passen de llarg.

Amb l’arribada de la gratuïtat, és evident que cada vegada més residents fan ús del servei. Alguns consideren que és molt positiu perquè “et permet deixar el cotxe a casa” i valoren molt positivament que sigui gratuït, però consideren que caldria millorar i afegir més freqüències per a tenir un servei eficient.

Així i tot, les freqüències continuen sent les mateixes que abans de l’1 de juliol. Un fet que es tradueix en vehicles plens i, fins i tot, en alguns casos, autobusos que no s’aturen per manca d’espai. D’altra banda, a parròquies com Encamp i la Massana les línies coincideixen en horaris. I segons alguns usuaris, el problema és que venen els dos vehicles junts.

I la pregunta que es fan els usuaris és, hi haurà solucions al setembre? El que sobretot demanen és que hi hagi més línies, fet que sinó s’aconsegueix suposa un problema, sobretot, per a les persones que viuen i treballen al país. Si no hi ha solucions, hi ha qui pensa que la tornada a l’escola pot comportar “una mica de caos”.

La majoria vol que s’hi posi remei abans i que no calgui esperar a que la situació sigui insostenible. Això sí, molts tenen clar que si no hi ha canvis hauran de sortir abans de casa.