El FeMAP acabarà aquesta setmana amb vuit concerts

Arriba l’última setmana de l’11a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus amb vuit concerts. Résonance presenta aquest dimarts 16 d’agost a Maçaners (Saldes, Berguedà), el 17 a Taüll (Vall de Boí, Alta Ribagorça) o el 19 al refugi del Niu de l’Aliga (Alp-Bagà) el concert Illuminations. Aquest concert és un projecte musical que il·lumina l’herència artística i cultural a partir de textos de música antiga del repertori occidental.

Un dels altres grups que actuaran aquesta setmana és Ensemble Alfonsí amb Instruments per lloar a Santa Maria. L’Ensemble Alfonsí ens ofereix l’ocasió excepcional de reviure les melodies que adelitaven el rei Savi, interpretades amb més de 35 rèpliques exactes dels instruments de l’època, que han estat fidelment reconstruïts a partir de les miniatures que apareixen als manuscrits d’aquesta obra. Es podrà gaudir el dia 17 a La Seu d’Urgell (Alt Urgell) i el 18 a La Pobla de Segur (Pallars Jussà).

Per últim, Ensemble Lisboa 1740 amb la direcció de Jaloto és l’encarregat de cloure l’edició del 2022 amb Missa Regalis. En una coproducció del Festival de Pasqua de Cervera i el FeMAP, aquest grup demostra, per mitjà d’aquesta obra i recreant el variat i contrastat alineament litúrgic de la festa de Santa Isabel de Portugal, la magnificència del so i l’esplendor àulic del segle XVIII de la Capella Reial i Patriarcal de Lisboa.

Aquest grup actuarà divendres a Castell de Mur (Pallars Jussà), dissabte a Borén (Pallars Sobirà) i diumenge a Camprodon (Ripollès). Aquesta última setmana també se celebren diverses activitats paral·leles, com visitar el conjunt modernista de Casa Mauri o el conjunt monumental del Castell i la Col·legiata de Santa Maria de Mur o Camprodon medieval.

CONCERTS

Résonance Illuminations

16/08 · 20.00 h · Maçaners (Saldes)

17/08 · 20.00 h · Taüll (Vall de Boí)

18/08 · 19.00 h · Niu de l’Aliga (Alp – Bagà)

Ensemble Alfonsí. Instruments per lloar a Santa Maria.

17/08 · 20.00 h · La Seu d’Urgell 18/08 · 20.00 h · La Pobla de Segur

Ensemble Lisboa 1740. Missa Regalis

19/08 · 19.00 h · Castell de Mur 20/08 · 20.00 h · Borén (Alt Àneu)

21/08 · 18.00 h · Camprodon