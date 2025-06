El FEI i Andbank (a través d’Actyus), mobilitzen 100 M€ de fons Next Generation EU per a impulsar la sostenibilitat i la innovació en les pimes espanyoles

Foto cedida per Andbank*

El Fons Europeu d’Inversions (FEI), el braç del Grup Banc Europeu d’Inversions (Grup BEI) especialitzat en inversions en el capital de les pimes i empreses de mitjana capitalització, el Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa d’Espanya i Andbank (a través de Actyus Growth Finance) han signat un acord de garantia que mobilitzarà 100 milions d’euros de fons Next Generation EU per a impulsar la sostenibilitat i la innovació en les pimes espanyoles

L’acord de garantia se signa gràcies a l’aportació del Fons de Resiliència Autonòmica (FRA) finançat per Next Generation EU i a fons propis del Fons Europeu d’Inversions (FEI), concretament a fons del Programa de Garanties del Compartiment d’Estat InvestEU sota el FRA gestionat pel FEI.

Dins d’aquest programa ja s’han signat acords de garantia amb onze institucions financeres, entre les quals Andbank (a través de Actyus), que mobilitzaran en total 2.500 milions d’euros de nou finançament per a pimes espanyoles que vulguin invertir en innovació, sostenibilitat i competitivitat. Aquest finançament tindrà un impacte positiu en les pimes i midcaps de les 17 Comunitats Autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

S’espera que, arran de l’acord amb aquestes onze entitats financeres, més de 6.000 pimes i empreses de mitjana capitalització espanyoles es beneficiïn de la nova oferta de finançament que facilitarà les inversions en recerca, desenvolupament, innovació, eficiència energètica economia social o digitalització entre altres àmbits. Les inversions permetran a les empreses afrontar la doble transició verda i digital i contribuiran a la competitivitat d’aquest important segment del teixit empresarial espanyol.

El Fons de Resiliència Autonòmica (FRA) va ser creat per a facilitar l’accés als préstecs Next Generation EU del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya de les Comunitats Autònomes espanyoles amb l’objectiu d’impulsar inversions i desenvolupar projectes en vuit àrees prioritàries: habitatge social i assequible, regeneració urbana, transport i turisme sostenible, transició energètica, gestió d’aigües i residus, economia de les cures, recerca, desenvolupament i innovació, i competitivitat industrial i de les petites i mitjanes empreses. El FRA està impulsat pel Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa, compta amb la participació de les Comunitats i Ciutats Autònomes en els seus consells d’inversió i amb el Grup BEI com a soci estratègic per a la seva gestió

Els acords de garantia s’han signat amb Andbank (a través de Actyus Growth Finance), BBVA, CaixaBank, EBN Banc, ICF, Inveready, Kutxabank, MicroBank, Santander, Tresmares i Unicaja (a través de Seneca Direct Lending) i van ser presentats la setmana passada en un acte de signatura celebrat en la seu de la Representació de la Comissió Europea, a Espanya.

Actyus Growth Finance AGF és un fons de Actyus, la gestora de venture capital i private equity d’Andbank, que amb 45 milions d’euros i especialització en finançament estructurat (deute i capital), inverteix en pimes d’alt potencial amb models de negoci contrastats.





*Foto: Acte de signatura dels acords amb onze institucions financeres del Programa de Garanties del Compartiment d’Estat InvestEU sota el FRA gestionat pel FEI, celebrat el dijous 12 de juny, a Madrid. Inés Carpio, directora general de Finançament Internacional del Tresor, Marco Marrone, Chief Investment Officer del FEI, Lucas González Ojeda, director en funcions de la Representació de la Comissió Europea a Espanya i representants de les onze entitats signants dels acords de garantia, entre els quals Pablo García Montañés d’Andbank.