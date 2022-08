El FC Andorra pateix la realitat del nivell que hi ha a la Segona Divisió (4-1)

Hi havia moltes esperances posades en el segon partit de lliga del FC Andorra, a la divisió de plata del futbol espanyol. La realitat, massa sovint, passa per damunt dels desitjos. Després de guanyar el primer partit de la lliga regular el desig era que els del Principat esgarrapessin un resultat positiu a El Molinón, davant l’Sporting de Gijón per a seguir sumant a la classificació. Però, no ha estat possible.

Tot i que el FC Andorra ha mostrat una bona imatge en determinats moments del partit, fins i tot, dominant a estones, al final, els asturians han acabat guanyant per 4 gols a 1. Els tricolors han dominat la pilota amb una possessió aclaparadora, però, mantenir la pilota no dona punts. Marcar, sí! L’estadística diu que els andorrans han tingut un 74% de possessió, mentre que els locals, un 26%.

Amb menys possessió, l’Sporting ha xutat més a porteria i, per tant, ha tingut més ocasions i més gol. La diana del FC Andorra ha estat la de la consolació i arribava al minut 90+4, obra d’Altimira.

Malgrat la derrota, l’Andorra ha estat millor en estadístiques, tret de les rematades a gol. Millor en quantitat de passades, en precisió de les passades, en possessió i en córners. Encara queda tota la lliga i tot és possible.