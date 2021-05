El FC Andorra jugarà el play off després d’una jornada rodona

La jornada ha estat una muntanya russa de sensacions. L’Alcoià ha sortit hipermotivat i creant ocasions, però Ratti ha tornat a ser determinant.

L’Andorra anava millorant amb el pas dels minuts i l’impuls definitiu ha estat el gol de Davo a Eivissa als 26 minuts. En aquell moment l’Andorra tornava a dependre de si mateix. Això ha donat ales als tricolors, als 33 minuts jugada per banda esquerra gran acció de Bover i Pau Martínez arriba a temps per marcar el 0 a 1.

Poc després Ruben Bover ha estat a punt de fer el segon. Aquest ha arribat als 43 minuts. Riverola marxa del seu defensor i gairebé des del mig del camp i escorat a la banda no s’ho pensa dos cops i xuta a porteria. El resultat: Un dels millors gols de la temporada.

Amb 0 a 2 s’ha arribat al descans. Només començar la segona part, centrada de Loureiro i toc mestre de Casadesús per superar el porter. El 0 a 3 era un gran resultat però a Can Mises la victòria mínima de l’Eivissa feia patir. Als 53 minuts Davo feia el seu segon gol i deixava el play-off en safata a l’Andorra. Sarabia ha canviat tres jugadors d’una tirada.

Quan semblava que tot estava coll avall, l’Alcoià s’ha llançat sobre la porteria de Nico Ratti aconseguint dos gols en vuit minuts, el segon en un regal de la defensa andorrana. Encara quedaven 22 minuts més el descompte, calia tornar a patir.

A Eivissa el Nàstic cada cop s’enfonsava més i tota l’atenció se centrava al Collao. L’Andorra no s’ha tancat a l’àrea i ha tingut bones opcions per fer el 2 a 4. Aquest no ha arribat però tampoc ho ha fet el gol de l’Alcoià. Al final 2 a 3 i festa per celebrar l’accés al play off d’ascens a Segona A.

Aquest dilluns a dos quarts d’una es podrà seguir en directe el sorteig pel canal de Youtube de la Federació espanyola. El play-off es disputarà els dos propers caps de setmana a Extremadura.

En la primera eliminatòria l’Andorra haurà de jugar contra un primer classificat. També hi ha opció, molt més remota, de jugar contra un segon. Els tricolors estan a dues victòries de l’ascens a Segona A.