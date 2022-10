El FC Andorra juga aquest dimarts contra el Saragossa a l’històric camp de la Romareda

Sense temps per a gaudir de la darrera victòria davant la Ponferradina per 3 gols a 0, el FC Andorra visita el vell terreny de joc de la Romareda, un camp històric que va ser construït l’any 1957. El Saragossa també es pot considerar com a un conjunt històric que ha militat moltes temporades a la màxima categoria del futbol espanyol. El matx, corresponent a la jornada 14 de la lliga SmartBank, es disputa aquest dimarts, a les 16:15 hores.

Ambdós equips es troben en una situació similar a la taula classificatòria ja que els andorrans tenen 18 punts, sent onzens, mentre que els aragonesos sumen 16 punts i són tretzens. A més, arriben a aquest enfrontament amb la mateixa dinàmica pel que fa al darrer encontre jugat. El Reial Saragossa es va imposar 0 a 2 en el complicat estadi del Tenerife i, de la seva banda, els d’Eder Sarabia van derrotar la Ponferradina per un clar 3 a 0.

Així, doncs, es presenta un partit disputat amb totes les opcions obertes per a qualsevol de les dues formacions. Evidentment que jugar lluny d’Andorra i a camp contrari pot ser un desavantatge per als tricolors que jugaran en un camp amb capacitat per a uns 34.000 espectadors. Altra cosa és si la Romareda, finalment, presenta una bona entrada.