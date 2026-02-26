El detenen per negar-se a fer la prova d’alcoholèmia i la seva acompanyant decideix agredir els policies

La matinada d’aquest dijous la Policia ha arrestat, al Tarter, un home, veí del Principat, de 32 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per refusar sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia i d’un delicte contra la Funció Pública per desobediència i resistència als agents. Els policies ja l’havien controlat abans amb una alcoholèmia administrativa, però una estona després va tornar a agafar el cotxe que havia quedat aparcat a la zona.
Els agents, davant dels fets, el van aturar de nou i, aquesta vegada, es va negar a fer-se la prova d’alcoholèmia, va desobeir les instruccions dels policies i es va resistir posteriorment a la detenció. Durant la intervenció, la seva acompanyant, de 32 anys, va agredir els funcionaris i va acabar detinguda, també, com a presumpta autora d’un delicte contra la Funció Pública.
Quatre detencions per alcoholèmia
Els darrers dies, quatre persones més d’entre 20 i 35 anys han estat arrestades per conduir sota els efectes de l’alcohol amb taxes positives d’1,22 a 2,05.