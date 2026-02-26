Àlvar Calvo, 20è i Max Black, 35è, al primer eslàlom FIS de Zams

Aquest dijous, part de l’equip masculí desplaçat a Àustria ha competit en una nova cursa FIS, un eslàlom a l’estació de Zams on, Àlvar Calvo, ha acabat 20è, a prop dels seus punts actuals. Així, amb Calvo, Max Black i Pirmin Estruga en acció, la cursa ha acabat amb Calvo 20è amb un crono de 1.30.79, a 2.66 del guanyador, que ha estat l’austríac Jakob Greber amb 1.28.13. L’andorrà ha marcat 45.03 punts FIS, a prop dels seus actuals 40.51. Calvo marcava el 23è temps a la primera mànega, mentre que a la segona feia l’11è.
Així mateix, Max Black ha assolit la 35a posició amb 1.35.52, després de ser 44è a la primera mànega i fer el 35è a la segona. Per la seva part, Pirmin Estruga no ha pogut completar la primera mànega.
Demà divendres, nova cursa d’eslàlom FIS per als tres esquiadors andorrans a la mateixa estació austríaca.